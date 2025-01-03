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Конденсат и плесень больше не "побеспокоят": чем нужно обработать поверхности

Марина Фурман
3 января 2025, 02:23
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Всего одно домашнее средство поможет избавиться от плесени на стенах.
плесень, конденсат на окнах
Чем обработать плесень на окнах? / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как быстро избавиться от плесени на стенах
  • Как предотвратить ее появление

В холодный период года появление конденсата на окнах и других поверхностях может стать настоящей проблемой. Избыток влаги может привести к появлению плесени, что опасно для здоровья. Главред узнал, как быстро избавиться от плесени на стенах или окнах.

Обычно конденсат образуется на кухнях и в ванных комнатах после приготовления пищи или после принятия душа. Однако, существует еще много других факторов, которые также могут вызвать появление конденсата.

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Эксперт Люси Стил рассказала о своем простом пятиминутном трюке, который быстро уберет надоедливую проблему зимой, передает The Sun.

По ее словам, для удаления плесени понадобится обычный уксус.

"Уксус проникает внутрь, убивает плесень и грибок и предотвращает их повторное появление", - объяснила эксперт.

Жидкостью можно также обработать окна, на которых часто образуется конденсат.

Люси Стил также рассказала, что кроме уксуса можно использовать еще специальную краску против плесени.

"При закрашивании влажных участков всегда следует использовать специальную краску. Краски, предназначенные против плесени, часто обладают свойствами, которые также "лечат" проблему и предотвращают ее повторное возникновение.", - рассказала Стил.

Она добавила, что некоторые краски для влажных поверхностей можно наносить непосредственно на мокрое пятно, тогда как для других может потребоваться сухая поверхность.

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The Sun

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