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Конденсат на окнах исчезнет за 2 минуты: чем нужно обработать стекла

Марина Фурман
15 декабря 2024, 02:31
141
С этим раствором вы сможете забыть о конденсате на окнах.

оконный конденсат
Как избавиться от конденсата на окнах / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему появляется конденсат на окнах
  • Как избавиться от конденсата на окнах в домашних условиях

Конденсат на окнах - довольно актуальная проблема для многих владельцев частных домов и квартир, особенно зимой. Главред разбирался, как убрать конденсат с окон в холодное время года.

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Как известно, конденсат образуется из-за плохой вентиляции, неправильной установки пластиковых окон, повышенной влажности, плохой отапливаемости помещения и даже частого полива цветов.

Специалисты утверждают, что существует простой и быстрый способ избавиться от конденсата на стекле, и для этого понадобится всего два предмета, которые есть на вашей кухне, передает Express.co.uk.

"Если вы проснулись и обнаружили конденсат на окнах, отличный способ избавиться и предотвратить его повторное появление - приготовить самодельный раствор. Просто смешайте две чашки воды и две чашки уксуса, затем добавьте пару капель средства для мытья посуды", - рекомендуют эксперты.

Чтобы приготовить действенный раствор, все, что вам нужно сделать, это смешать одну часть воды, одну часть уксуса и несколько капель средства для мытья посуды. Затем перелейте смесь в пустой распылитель и разбрызгайте жидкость на стекло.

Уксус не только очень эффективен для очистки стекла, но и оставляет на стеклянной поверхности невидимый слой, который отталкивает воду и замедляет образование конденсата. Кроме того, белый уксус обладает антибактериальными свойствами.

"Средство для мытья посуды удаляет жир и грязь, поэтому его полезно смешивать с уксусом. Уксус создает защитный барьер, а мыло "разрушает" разводы от капель на окне", - добавляют эксперты.

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