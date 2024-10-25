Осторожно с влажной уборкой: какие предметы интерьера не стоит мыть водой

В основном вода является основным средством очистки, но на самом деле она может повредить или сократить срок службы определенных предметов.

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Вода может повредить определенные изделия / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Самый быстрый способ уборки - пройтись влажной тряпкой по мебели, освежить пол, однако вода может навредить некоторым предметам интерьера, пишет Southern Living.

Какие вещи не стоит мыть водой

Деревянная мебель и пол. Независимо от того, говорим ли мы о полу или о мебели, в целом древесина хорошо впитывает в себя влагу, из-за чего может прогибаться, трескаться и деформироваться, когда на нее попадает вода.

Даже если мебель лакированная, все равно рисковать не стоит, лучше использовать специальные средства, которых сейчас достаточно в любом магазине.

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Если же вы хотите сделать влажную уборку и помыть деревянный пол, то после мытья обязательно протрите поверхность полотенцем из микрофибры, чтобы лишняя жидкость не попала внутрь деревянного пола.

Латунь и серебро. Многие серебряные и латунные изделия имеют защитное покрытие, которое может стираться от регулярного контакта с водой. Также ювелирные изделия, столовое серебро или посуду нельзя чистить водой, потому что жидкость может оставлять на металле пятна, из-за чего будет возникать коррозия.

Декоративный и обычный кирпич. Не стоит чистить кирпич водой, жидкость может растворить соли и минералы, которые содержатся в нем. В результате такого мытья кирпич может выглядеть еще грязнее. К тому же вода будет попадать в поры кирпича, что приведет к его разрушению.

Газовые конфорки. Вода может попасть в систему зажигания, что может привести к повреждению отдельных компонентов или даже всего газового оборудования. Кроме того, влага может вызвать неисправности газовых клапанов и способствовать возникновению ржавчины и коррозии.

Музыкальные приборы. Музыкальные инструменты из дерева нельзя протирать влажной тряпкой, даже если они покрыты лаком. Жидкость все равно может ее повредить: привести к обесцвечиванию, набуханию, трещинам и сколам. Следовательно, в процессе уборки воду необходимо заменить специальными средствами для очистки, которые предназначены для музыкальных инструментов.

Southern Living Southern Living - это американский журнал, который освещает темы, связанные с приготовлением пищи, садоводством, дизайном интерьера, путешествиями и местными традициями.

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