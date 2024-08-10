Пол будет липким: уборщица назвала распространенную ошибку во время уборки

Профессиональная уборщица Линси Кромби поделилась четырьмя причинами, почему пол может оставаться грязным и липким после мытья, и как их избежать.

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Как быстро отмыть грязный пол - уборщица поделилась секретом / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, pexels

Борьба с грязным полом часто может быть неблагодарным делом, особенно когда ваши усилия по мытью пола лишь увеличивают его липкость. Однако существуют ошибки, которых можно избежать, и которые помогут вам достичь блестящего чистого результата.

Линси Кромби, которую называют "королевой чистоты", рассказала в Instagram о распространенных ошибках, которые могут привести к тому, что пол не будет идеальным.

Основная причина, почему пол может оставаться грязным после мытья, - это использование грязной швабры или неизмененной воды во время уборки.

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"Использование грязной швабры или недостаточно частая замена воды для уборки может привести к распространению грязи и жира, что вызывает липкость. Всегда используйте чистую швабру и меняйте воду по мере необходимости", - указывает Линси.

Энтузиаст гигиены предполагает, что избыток моющего раствора или недостаточное ополаскивание может привести к тому, что после уборки пол будет оставаться липким, сообщает Mirror.

"Использование слишком большого количества моющего раствора может оставить мыльный осадок на полу, что сделает его липким. Всегда придерживайтесь рекомендованных пропорций разведения. Если не промыть пол должным образом после уборки, на нем могут остаться остатки моющего средства или очистителя. Обязательно промывайте чистой водой после использования любого моющего средства", - предостерегает она.

Смотрите видео о том, как правильно мыть пол:

Линдси также отмечает, что иногда проблема заключается в химическом составе, предупреждая, что использование неправильных моющих средств может привести к нежелательным липким остаткам на определенных типах напольных покрытий.

"Использование моющего средства, которое не подходит для вашего типа пола, может привести к образованию липких следов. Убедитесь, что вы используете подходящий очиститель для вашего конкретного материала пола", - предупреждает эксперт.

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