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Не любовь и не богатство: ученые раскрыли настоящий секрет счастья - исследование

Юрий Берендий
9 августа 2024, 16:08
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Ученые открыли один из важнейших факторов, влияющих на удовлетворенность жизнью каждого человека - и это не общеизвестные любовь и богатство, а нечто большее.
Не любовь и не богатство: ученые раскрыли настоящий секрет счастья - исследование
В чем заключается секрет счастья - как стать счастливым - исследование ученых / Коллаж Главред, фото: pexels

Что является ключом к счастью? Этот вопрос мучает человечество на протяжении веков. Некоторые считают, что главное - иметь деньги, а некоторые - найти свою вторую половинку. Но теперь, возможно, мы наконец разгадали код. Эксперты предполагают, что они нашли один из важнейших факторов, который поможет вам преуспевать в жизни - и речь идет не о повседневных событиях, сообщает Express.

"Оказывается, удовлетворенность людей жизнью даже больше зависит от их личности, чем мы думали", - рассказывает доктор Рене Моттус, ведущий исследователь из Эдинбургского университета.

По его словам, личность имеет тенденцию быть стабильной, постепенно формируясь под влиянием тысяч впечатлений и генетических факторов.

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"Следовательно, чем больше удовольствия связано с личностью, тем меньше она будет реагировать на жизненные приливы и отливы", - указывает он.

В рамках своего исследования ученые изучили счастье более 20 000 человек, принимая во внимание множество различных факторов.

Сюда входили работа, финансы, здоровье, место жительства, отношения и даже то, как они выглядят. Чтобы убедиться, что результаты являются максимально точными, команда также пообщалась с людьми, которые хорошо знали добровольцев.

В общем, они обнаружили, что 80 процентов различий в счастье людей связаны с определёнными личностными чертами. И это плохая новость для интровертов, поскольку данные показали, что более счастливые люди, как правило, более общительны и решительны.

"В целом, более довольные люди были более эмоционально стабильными, экстравертированными и добросовестными. Но если говорить конкретнее, то те, кто был доволен своей жизнью, чувствовали, что их понимают, что они вдохновлены и решительны, в то время как менее довольные люди чувствовали зависть, скуку, использование, неспособность и невознаграждение", - продолжает Доктор Моттус.

Хотя исследование было сосредоточено преимущественно на взрослых эстонцах, результаты оказались одинаковыми для разных национальностей и групп людей. Также оказалось, что уровень удовлетворенности участников колеблется с течением времени, хотя в целом он возвращается к более стабильному базовому уровню.

Анализ данных за десять лет до этого также подтверждает эти выводы, указывая на то, что связь между личностными чертами и счастьем является устойчивой с течением времени. Это бросает вызов предыдущим академическим предположениям, которые, возможно, преуменьшали значение личности в определении счастья.

"Это не означает, что опыт не может иметь долговременного влияния на удовлетворенность жизнью, - подчеркнул доктор Моттус. "Но когда опыт имеет значение, он должен формировать людей гораздо шире, чем просто делать их более или менее удовлетворенными жизнью. На это требуется время, и это случается не так часто", - подчеркнул Доктор Моттус.

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