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Делают одну гадкую вещь: как понять, что кот любит своего хозяина

Юрий Берендий
9 августа 2024, 00:23
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Каждому владельцу кота интересно, что происходит в голове его любимца, но ответ может быть гораздо проще, чем кажется на первый взгляд.
Делают одну гадкую вещь: как понять, что кот любит своего хозяина
Как понять, что кот любит своего хозяина - делает одну гадкую вещь / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Вы можете часами рассказывать своему коту, как сильно вы его любите, зная, что никогда не услышите его в ответ. Однако коты имеют свой собственный способ показывать свою привязанность и благодарность к хозяевам - но их можно легко не заметить, если не знать, что именно вы ищете, сообщает Mirror.

Раскрывая вам их "тайный" язык, команда Cali Cat Crew в TikTok поделилась пятью признаками того, что ваш кот любит вас и принял вас как часть своей колонии. Об одном из самых больших признаков в видео говорится так: "Они ходят за вами в ванную комнату и туалет".

"Предки котов были пустынными животными, и их природный инстинкт подсказывает им, что вода - это страшно. Поэтому ваш кот не доверяет вам, когда вы заходите в самую страшную комнату в вашем доме наедине", - говорится в видео.

видео дня

Но это еще не все, ведь если ваш кот лижет вас, он может пытаться показать доминирование над вами, ухаживая за вами.

Смотрите видео о том, как понять, что кот вас любит:

"Ваш кот лижет вас, потому что считает, что вы ниже его в их колонии", - добавляют специалисты.

Если ваш кот мурлычет, когда вы возвращаетесь домой, он, скорее всего, празднует ваше благополучное возвращение с "охоты" на колонию.

"Коты не думают, что мы ходим на работу, чтобы оплачивать их счета. На самом деле они думают, что мы ходим на охоту за едой. Каждый день ваш кот волнуется, что на вас может напасть более крупный хищник, поэтому он ждет, пока вы вернетесь домой, и мурчит, чтобы отпраздновать, что вы благополучно вернулись домой", - говорится в видео.

Но когда вы возвращаетесь домой без еды, ваш кот, скорее всего, начнет приносить вам домой свою собственную добычу.

"Знаете ли вы, что ваш кот очень разочарован тем, что вы каждый день приходите домой с пустыми руками? Поэтому он ловит жуков у вас дома, чтобы накормить вас и показать вам, как быть успешным котом. Наконец, если ваш кот спит с вами ночью, это четкий показатель того, что он вам доверяет и любит вас. Коты защищают друг друга в своей колонии, а сон делает их уязвимыми к хищникам. Поэтому, если ваш кот спит рядом с вами, он либо защищает вас, думая, что вы его котенок, либо чувствует, что вы можете защитить его, как мама", - указывают эксперты.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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