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Единое правило для всех: почему в Австрии тело человека могут "выселить" с кладбища

Юрий Берендий
8 августа 2024, 22:24
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Практика аренды места на кладбище для захоронения распространена во многих странах мира. Главред выяснил, почему в Австрии арендуют место на кладбище.
Единое правило для всех: почему в Австрии тело человека могут 'выселить' с кладбища
Почему в Австрии могут "выселить" с кладбища - существует важное правило / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео, pexels

Традиции захоронения людей значительно варьируются в разных культурах и религиях, отражая их верования о смерти, загробной жизни, и отношение к телу после смерти. В частности, в Австрии место на кладбище предоставляется в аренду из-за ограниченности пространства на кладбищах и культурных традиций. Об этом рассказала в своем Instagram маркетолог и гид из Вены Ольга Лучич.

Почему в Австрии тело человека могут "выселить" с кладбища

По словам гида, Австрия, с ее богатой историей и культурными традициями, предлагает разнообразные подходы к похоронным обрядам.

Однако, земли под кладбища в этой стране ограничены, особенно в городских районах, где места для захоронений могут быть очень дорогими и дефицитными.

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"Похороны в Австрии стоят очень дорого, но если у тебя есть деньги, то ты можешь взять себе в аренду лучшее место", - указывает она.

Гид отмечает, что в Австрии место для захоронения дают не навсегда.

"Его можно взять в аренду от 10 до 60 лет. Когда действие аренды заканчивается, то ее надо продолжать. Конечно, не вам, потому что вы уже там, а вашим родственникам. Если этого не сделать, а это стоит где-то от 350 до 700 евро, то на ваше место похоронят кого-то другого", - рассказала она.

Смотрите видео о том, почему в Австрии арендуют место на кладбище:

Что известно о традициях захоронения в странах Европы

Пользователи форума Reddit комментируяпрактику Австрии по захоронению граждан отмечают, что подобная практика действует во многих странах Европы.

"Ваша семья арендует концессию на 99 лет, а когда никто больше не платит, ваши останки сбрасывают в общую могилу. Вы представляете, насколько большими были бы кладбища, если бы они хранили могилу каждого в течение веков? Город, в котором я живу, был основан в 600 году до н.э., кладбище было бы больше города, если бы там хранили по одной могиле для каждого. Это точно. Это не имеет значения, ты уже мертв. И если никто не платит, никому нет до тебя дела", - указывает пользователь с ником @prince_from_Nigeria.

Что такое reddit?

Reddit - сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на любую понравившуюся информацию в Интернете и обсуждать ее. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения - наиболее популярные из них оказываются на главной странице сайта, пишет Википедия.

Кроме того, пользователи из Австрии отмечают, что такая норма распространена почти на всех кладбищах в Австрии.

"На самом деле это норма почти на всех австрийских кладбищах. Есть очень мало таких, которые предназначены для вечного захоронения, и большинство из них являются либо частными для семей на их собственной территории, либо еврейскими кладбищами", - говорится в сообщении.

Какие виды захоронений доступны в Австрии

Гид из Вены Ольга Лучич выделила основные практики захоронений, которые применяются в Австрии.

1. Кремация (Feuer- bzw. Urnenbestattung)

Кремация является одним из самых распространенных методов захоронения в Австрии. Церемония может происходить в крематории, где гроб спускают в пол в конце церемонии, а сама кремация обычно происходит в тот же день. После кремации урну с прахом можно похоронить на кладбище или хранить дома.

2. Захоронение в земле (Erdbestattung)

Традиционное захоронение, при котором тело помещают в гроб и хоронят в землю. Этот метод сохраняет свои позиции среди консервативных семей и тех, кто предпочитает классические ритуалы захоронения.

3. Захоронение в природе (Naturbestattung)

Этот вид захоронения предполагает размещение урны с прахом в специально отведенных природных зонах, таких как леса или поля. Это экологический вариант, который становится все более популярным среди тех, кто стремится оставить минимальный экологический след.

4. Захоронение в крипте (Gruftbestattung)

Тело хранится в каменной крипте вместо земляной могилы. Крипты могут быть семейными или индивидуальными.

5. Захоронение в алмазах (Diamantbestattung)

Процесс превращения праха умершего в алмазы является уникальным и очень символичным. Такие алмазы могут храниться как ювелирные украшения, сохраняя память о близком человеке.

6. Захоронение в Дунае (Donaubestattung)

Развеивание праха в водах Дуная является популярным вариантом водного захоронения.

7. Морское захоронение (Seebestattung)

Аналогично захоронению в Дунае, прах развеивается в открытом море. Это идеальный вариант для любителей моря и тех, кто хотел бы "вернуться" к океану.

8. Захоронение в драгоценных камнях (Edelsteinbestattung)

Прах превращается в другие виды драгоценных камней, кроме алмазов. Это новый и творческий подход к сохранению памяти об умершем.

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