Что ни в коем случае нельзя делать на кладбище: правдивые приметы

Многие верят в мощную энергетику и силу на кладбище, то при посещение умерших родственников нужно знать, что категорически нельзя делать на кладбище.

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Что категорически нельзя делать на кладбище / Коллаж: Главред, фото: flickr

Среди украинцев бытует немало примет относительно посещения кладбища. Авторы канала "Баба говорила" в YouTube рассказали о правдивых приметах, касающихся посещения кладбища.

6 главных правил посещения кладбища

Авторы утверждают, что идти на кладбище с пустыми руками категорически запрещено. Мертвые будут расценивать это, как неуважение к себе. Поэтому всегда берите с собой конфеты или цветы.

Если по дороге к могиле родственников или знакомых у вас что-то упало - не поднимайте ничего с земли. Если вы и дальше будете пользоваться этим предметом, согласно примете, в вашу жизнь может прийти несчастье.

На кладбище нужно будет осторожно ходить, чтобы не наступить на могилу. Это будет сильным неуважением к покойнику. Если вы все же были неосторожным, немедленно сойдите с могилы, попросите прощения и помолитесь за упокой умершего человека.

Следующее правило касается беременных женщин. Существует мнение, что взрослый человек может защитить себя от потусторонних сил, в отличие от еще нерожденного ребенка. Поэтому беременным советуют не посещать кладбище.

Опасным, согласно поверьям, может быть и падение на территории кладбища. Если вы упали - в тот же день стоит посетить церковь и причаститься. Это вам поможет очиститься от темных сил.

Когда вы уже посетили могилы всех родных и близких, следует сразу возвращаться домой, а не идти, например, в гости. Ведь так вы можете принести несчастье в чужой дом.

Смотрите видео о правдивых приметах из народа о кладбище:

Как здороваться с покойником на кладбище

Как известно, любые посторонние звуки и разговоры на кладбище могут вызвать злых духов. Именно поэтому с покойником на кладбище надо поздороваться лишь кивком головы, без лишних слов.

Когда мы приходим на кладбище, видят ли нас умершие

Существует много мнений относительно того, могут ли умершие видеть нас. Согласно народным верованиям, души наших родных действительно видят всех. Однако они направляют свою энергию на духовное, а не физическое. Поэтому вряд ли идет речь о буквальном смысле.

Что нужно говорить при выходе с кладбища

Важным нюансом является сам выход с кладбища. Чтобы спокойно его оставить, перед самым выходом за ворота можете проговорить: "Вам Царства Божьего, а нам - к вам не спешить". После этого нужно выйти за ворота. обернуться к могилам лицом и перекреститься три раза.

Когда не надо ходить на кладбище

Плохими приметами считается посещение кладбища во время ключевых христианских праздников, таких как Троица или Рождество. Также не желательно ходить к умершим в определенный период - с Пасхи до Радоницы.

Что такое Баба Казала? Баба Казала - украинский YouTube-канал, автор которого любит украинскую культуру и пытается нести ее в мир. Она рассказывает об интересных приметах, суевериях, цитатах на украинском, мудрости известных авторов и предков.

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