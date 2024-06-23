Что нельзя делать в день после Троицы: приметы 24 июня

Что можно делать 24 июня. Строгие приметы и запреты, которые категорически нельзя нарушать.

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Что нельзя делать 24 июня / фото: УНИАН

24 июня церковь отмечает праздник Святого духа. Как сообщает Главред, это празднование посвящено Троице. Это древний христианский праздник в честь третьего Лица Троицы. Этот день считают Днем рождения Церкви - основанием церкви. Считается, что именно Святой Дух освящает мир через церковь.

На 50-й день после распятия Иисуса Христа, на Землю сошел Святой Дух - одна из трех ипостасей Бога в христианстве. Предки верили, что Бог Отец творит мир, Бог Сын искупает людей от рабства дьявола, а Бог Дух Святой освящает мир через церковь.

Что можно делать 24 июня

В этот день нужно посетить богослужение в храмах. Нужно молиться еще с вечера Дня Святой Троицы за упокой умерших, здоровье и благополучие живых.

В этот день нужно уделить время семье, второстепенные дела лучше отложить.

В этот день нужно просить прощения за все свои грехи.

В этот день нужно помогать нуждающимся и обездоленным. Предки верили, что вам потом все вернется сторицей.

Что нельзя делать 24 июня

1. Нельзя 24 июня заниматься физической работой. Под запретом также шитье, стирка, уборка и другие домашние хлопоты.

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2. Нельзя 24 июня посещать кладбища. Поминать покойных стоит только в Родительскую субботу. В праздник Святого духа нельзя скорбить и печалиться.

3. Нельзя 24 июня употреблять алкоголь, но пост соблюдать не нужно.

4. Нельзя 24 июня работать на земле. Считается, что если нарушить запрет, то будет поврежден будущий урожай.

5. Нельзя 24 июня ругаться, сквернословить и желать другим зла. Это считается большим грехом.

Приметы 24 июня

Если в этот день идет дождь, то погода до конца лета будет жаркой.

Если в этот день молния, то это очень хороший знак.

Если этой ночью поют сверчки, то зима будет мягкой.

Если этим утром сильный туман, то будет хороший урожай грибов.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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