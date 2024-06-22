Святая Троица 2024: что можно и нельзя делать 23 июня

23 июня церковь отмечает Святую Троицу. Как сообщает Главред, Троица - имя Живого бога в православии, так называемого в Трех Лицах: Отца, Сына и Святого Духа.
Праздник Троицы связан с событием, которое произошло в День Пятидесятницы после Воскресения Иисуса Христа. Когда апостолы собрались вместе на молитву, на них сошел Святой Дух в виде огненных языков.
Что можно делать 23 июня
- В этот день нужно украшать храм и дома зеленью (ветки чабреца, полыни, мяты, лапника и другие). Предки верили, что это символизирует обновление жизни и присутствие Святого Духа.
- В ночь перед Троицей стоит пойти в храм. Там проходит торжественная служба, где верующие молятся и просят прощения за грехи.
- В этот день нужно освятить в церкви воду после службы. Предки верили, что в этот день она имеет целебную силы и еще год может исцелять от болезней.
- В этот день можно плести венки незамужним девушкам.
- В этот день можно сушить веники для бани. Считается, что они будут с целебными свойствами.
Что нельзя делать 23 июня
1. Нельзя 23 июня посещать кладбища. Поминать умерших можно только в Родительскую субботу.
2. Нельзя 23 июня играть свадьбі. Считается, что семья будет несчастливой, если нарушит запрет.
3. Нельзя 23 июня работать по дому и на огороде. В такой большой христианский праздник это считается грехом. Лучше уделить время себе, родным и молитве.
4. Нельзя 23 июня купаться в водоеме. Предки верили, что в этот день русалки могут утащить на дно.
Приметы 23 июня
- Если в этот день идет дождь, то будет теплая осень и большой урожай грибов.
- Если в этот день теплая погода, то будет хороший урожай огурцов.
- Если в этот день летают стрижи, то будет очень жаркая погода.
- Если в этот день поет кукушка, то уже можно начинать сеять лен.
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