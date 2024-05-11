Без чего нельзя идти на кладбище: мольфар назвал основное правило поминальных дней

Известный украинский мольфар Максим Гордеев утверждает, что на кладбище ни в коем случае нельзя приходить с пустыми руками.

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Без чего никогда нельзя приходить на кладбище / Коллаж: Главред, фото: pexels, скриншот из видео

В Украине начинаются поминальные дни, когда все идут на кладбище, убирают могилы и вспоминают память умерших родных и близких. Однако есть одно важное правило, которое не следует нарушать, когда идете на кладбище.

Известный украинский мольфар Максим Гордеев рассказал о том, что на кладбище ни в коем случае нельзя ходить с пустыми руками. Он убежден, что из-за этого в жизнь могут прийти даже серьезные проблемы.

Без чего нельзя приходить на кладбище

Если вы идете на кладбище, то там обязательно следует что-то оставить. Лучшим вариантом станут конфеты или булочки. Мольфар говорит, что если прийти с пустыми руками на кладбище, то вы будете рисковать начать расплачиваться своим здоровьем и даже жизнью.

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Исключением не станет случай даже если вам просто следует случайно пройти через кладбище. Если в ваших карманах нет конфет, то можно бросить несколько монет. Обязательно следует бросать монеты через левое плечо.

Что следует сделать после похода на кладбище

Если вы уже вернулись с кладбища, то обязательно следует вымыть руки. Дело не только в гигиене, но и в негативной энергетике, которая могла к вам прилипнуть.

Когда вы будете мыть руки водой, следует проговаривать такие слова:

"Мертвым - мертвое. Живым - живое".

Кто такой Макс Гордеев? Таролог и экстрасенс, победитель Литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

Смотрите видео о том, без чего нельзя приходить на кладбище:

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