Без чего нельзя идти на кладбище: мольфар назвал основное правило поминальных дней

В Украине начинаются поминальные дни, когда все идут на кладбище, убирают могилы и вспоминают память умерших родных и близких. Однако есть одно важное правило, которое не следует нарушать, когда идете на кладбище.
Известный украинский мольфар Максим Гордеев рассказал о том, что на кладбище ни в коем случае нельзя ходить с пустыми руками. Он убежден, что из-за этого в жизнь могут прийти даже серьезные проблемы.
Без чего нельзя приходить на кладбище
Если вы идете на кладбище, то там обязательно следует что-то оставить. Лучшим вариантом станут конфеты или булочки. Мольфар говорит, что если прийти с пустыми руками на кладбище, то вы будете рисковать начать расплачиваться своим здоровьем и даже жизнью.
Исключением не станет случай даже если вам просто следует случайно пройти через кладбище. Если в ваших карманах нет конфет, то можно бросить несколько монет. Обязательно следует бросать монеты через левое плечо.
Что следует сделать после похода на кладбище
Если вы уже вернулись с кладбища, то обязательно следует вымыть руки. Дело не только в гигиене, но и в негативной энергетике, которая могла к вам прилипнуть.
Когда вы будете мыть руки водой, следует проговаривать такие слова:
"Мертвым - мертвое. Живым - живое".
Кто такой Макс Гордеев?
Таролог и экстрасенс, победитель Литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"
Смотрите видео о том, без чего нельзя приходить на кладбище:
Что стоит учитывать читателю
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