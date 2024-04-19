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Сами притянете проблемы: мольфар сказал, что никогда нельзя делать с полотенцем

Ангелина Подвысоцкая
19 апреля 2024, 19:21
Существуют некоторые приметы о том, что нельзя делать с полотенцем. Мольфар Максим Гордеев рассказал об этом подробнее.
Мольфар Гордеев, полотенце
Что нельзя делать с полотенцем / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, pixabay

Каждого человека в той или иной степени окружают проблемы и невзгоды. Иногда мы сами случайно притягиваем их обычными предметами. В каждом доме есть полотенце и это тот предмет, который может стать причиной ваших проблем.

Известный украинский мольфар Максим Гордеев рассказал, что ни в коем случае нельзя делать с полотенцем. Оказывается, что ни в коем случае нельзя вытираться одним полотенцем нескольким людям. Это не только негигиенично, но и опасно, ведь в жизнь может прийти беда и сильные ссоры.

Что нельзя делать с полотенцем

Мольфар Гордеев называет три причины, почему нельзя вытираться одним полотенцем с другими.

видео дня

1. Если вытираться одним полотенцем, то в вашу жизнь ворвутся ссоры и неурядицы.

2) Вытирая свое тело полотенцем, оно впитывает в себя вашу энергетику, даже негативную. Если другой человек вытрется после вас этим полотенцем, то весь негатив и негативная карма могут прицепиться к этому человеку.

3. Самый серьезный запрет - нельзя вытираться одним полотенцем одновременно. Если нарушить этот запрет, то это не просто принесет ссоры и беду в ваши отношения, но и навсегда разлучит вас друг с другом.

"А вот, что действительно принесет вашей семье удачу и успех, это подарок в виде красивого банного полотенца", - сказал мольфар.

Кто такой Макс Гордеев?

Таролог и экстрасенс, победитель литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

Смотрите видео о том, что нельзя делать с полотенцем:

Ранее в материале Главреда можно было прочитать о 3 сильных молитвах о здоровье. Также в материале вы могли прочитать, как правильно просить об исцелении.

Также он называл имена самых счастливых женщин, рядом с которыми всегда есть ангел-хранитель. Женщины с такими именами защищены от негатива, их даже никто не может сглазить.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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