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Приснился плохой сон: что нельзя делать, чтобы он не сбылся

Ангелина Подвысоцкая
22 марта 2024, 05:00
В материале Главреда вы можете прочитать, почему нельзя рассказывать сны до обеда и как понять, вещий он или нет.
сон
В какие дни люди видят вещие сны / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Все люди видят сны. Кто-то запоминает их и даже умеет трактовать сны, а для кого-то их значение - настоящая загадка. Далеко не все сны удается запомнить. Наверняка у вас бывало такое, что весь сон вылетает из головы, как только вы открываете глаза. Если это плохой сон, то его хочется поскорее забыть, а хороший - не хочется просыпаться, чтобы он продолжался.

Однако стоит помнить, что не все сны можно рассказывать, ведь из-за этого они могут воплотиться в реальность. В материале Главреда вы узнаете, почему нельзя рассказывать сны до обеда.

Почему нельзя рассказывать сны до обеда

Еще наши предки верили в то, что если приснился плохой сон, то его ни в коем случае нельзя рассказывать другим до 12 часов дня. Иначе этот сон может стать вещим и в итоге он притянет серьезные проблемы в вашу жизнь.

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Стоит отметить, что такие сны лучше вообще не рассказывать, так как они оставят негативный осадок.

Какие сны нельзя рассказывать

Лучше не рассказывать другим сны, которые вызвали у вас после пробуждения негативное впечатление. Не стоит этого делать, даже если вы толком не помните его смысл.

Не стоит рассказывать сны, которые предупреждают вас о будущих запланированных мероприятиях. Иначе в реальной жизни может случиться конфуз. Также нужно умолчать о снах, в которых вы оказались в центре неприятной ситуации. Считается, что если рассказать о таком сне, то вам придется пережить позор.

Если вы знаете, что вам могут присниться вещие сны, то лучше держать их при себе. В таких снах подсознание предупреждает о том, что должно произойти в ближайшее время. В то же время стоит брать во внимание, что достаточно сложно понять будет этот сон вещим или нет. По этому рекомендуется подождать некоторое время прежде чем рассказывать сон, если вам натерпеться это сделать.

Сон с четверга на пятницу

Сны с четверга на пятницу отражают эмоциональную сторону личности человека. Они связаны с эмоциями, переживаниями, чувствами и событиями из личной жизни.

Такие сны могут отображать самые сокровенные и важные желания человека. Они могут дать почувствовать все то, что пока вам кажется недостижимым. Такие сны могут стать толчком к развитию творческих способностей человека.

В какие дни снятся пророческие сны

  • В ночь с воскресенья на понедельник. Такие сны считаются пустыми. Они не несут в себе пророчество, но могут подсказать решение какой-нибудь мелкой жизненной задачи.
  • В ночь с понедельника на вторник. В этот день снятся простые сны, не стоит ожидать того, что они исполнятся.
  • В ночь со вторника на среду. Такие сны могут сбываться в течение двух недель.
  • В ночь со среды на четверг. Такие сны чаще всего пустые, но они могут указывать на то, что именно в себе вам нужно проработать.
  • В ночь с четверга на пятницу. Вещие сны. Они могут сбываться в срок до трех лет.
  • В ночь с пятницы на субботу. Это обычные сны, которые даже нет смысла расшифровывать. Однако надо обратить внимание на сон о любви. Если он хороший, то вы встретите свою любовь и будете счастливы, а если он плохой, то ничего хорошего в ближайшее время ждать не стоит.
  • В ночь с субботы на воскресенье. Они могут сбываться до обеда. События зависят от настроения сна. Также он может указывать на то, что ждет ваших близких. Часто в эту ночь могут сниться страшные сны, но не стоит их бояться.

Что такое вещий сон?

Вещий сон - пророческий сон. Человек во сне может увидеть образы или целые сцены, которые через время воплощаются в реальность. Такие сны могут сбываться через несколько часов, дней, месяцев или даже лет.

Многие не верят в существование таких снов и считают, что это лишь игра человеческого подсознания.

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