Неделя после Пасхи: три запрета, которые нельзя нарушать в Светлую седмицу

Что нельзя делать неделю после Пасхи. Важные приметы и запреты, которые нельзя нарушать.

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Что нельзя делать неделю после Пасхи / фото: УНИАН

С 5 мая, церковь отмечает Пасхальную неделю. В народном календаре - Светлая седмица. Как сообщает Главред, Светлую седмицу в 2024 году будут отмечать с 5 по 11 мая. В этот период нет поста и можно не придерживать его даже готовясь к Причастию.

Светлая седмица - что можно делать

Поливальный понедельник

6 мая можно начинать ходить в гости. Первыми в дом нужно зайти мужчинам. В гости нужно взять с собой пасхальные яйца, куличи и символические подарки. У предков существовал обычай - парни поливали девушек водой, а те дарили им крашанки.

Вторник Светлой недели

7 мая также можно ходить в гости даже женщинам. Пасхальные куличи несут всеми семьями. Этот день также называют "хороводницей". Это связано с тем, что девушки начинали водить хороводы, которые могли продолжаться по вечерам до Троицы.

видео дня

Среда Светлой недели

В этот день, 8 мая, можно устраивать громкие гуляния и веселиться. Девушки продолжали водить хороводы и гуляли большими компаниями.

Четверг Светлой недели

9 мая называют Пасхой мертвых. Считается, что именно в этот день праздник Пасхи достигает загробного мира и умершие могут присоединиться к празднованию с живыми. В этот день нужно заняться уборкой могил на кладбищах накануне Проводов.

Также, начиная с четверга, можно начинать устраивать смотрины, присматривать себе невест и женихов.

Пятница Светлой недели

В этот день, 10 мая, отмечают праздник иконы Божией Матери "Живоносный источник". В храмах совершают малое водосвятие. Предки считали, что девушкам стоит умыться ледяной водой, которая поможет оставаться здоровой весь год.

Суббота Светлой недели

В этот день, 11 мая, нужно постараться весело и шумно провести время. Можно навещать родственников и отдыхать. Также хозяйки могут начинать приступать к домашней работе.

Воскресенье Светлой недели

Этот день еще называют Красной горкой и первым днем поминальной Томиной (Радоницкой) недели. В этот день нельзя сидеть дома незамужним девушкам и одиноким парням. Это считается плохой приметой. Нужно провожать Пасху, проводить обряды встречи весны, массовые гуляния.

Что нельзя делать в Светлую седмицу

В этот период нельзя скучать по умершим.

На протяжении этой недели нельзя соблюдать пост, это считается серьезным нарушением.

В этот период нельзя проводить панихиды, обряды венчания. Однако запрет не касается обряда крещения детей.

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