Что нельзя делать в Светлый вторник: 3 запрета, которые уберегут от беды

Что можно делать 7 мая. Важные приметы и строгие запреты, которые ни в коем случае нельзя нарушать.

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Что нельзя делать 7 мая / фото: УНИАН

7 мая церковь отмечает память Иверской иконы Божьей Матери. В народном календаре - Светлый вторник. Как сообщает Главред, эта икона сохранилась у одной вдовы возле города Никеи. Женщина пыталась спасти образ от иконоборцев и опустила ее в море. Один из иконоборцев даже ударил икону мечом, после чего из этой раны выступила кровь.

Монахи Иверского монастыря через некоторое время увидели икону в море, ее поднял в воздух огненный столб. Гавриил прошел по воде и принес лик Богородицы в монастырь. Утром икона исчезла и появилась над воротами. В один из дней Пресвятая Богородица явилась Гавриилу во сне и сказала, что хочет стать хранительницей монастыря. Ее икону поставили в специально сооруженном помещении при монастырских воротах. Эта икона прославилась чудом: вызвала бурю, уничтожив персидское войско, которое окружило монастырь.

Что можно делать 7 мая

В этот день нужно купать лошадей и напоить их "солнечной водой". Эту воду следует выставить утром под солнечными лучами, чтобы она к вечеру набралась энергии.

В этот день нужно пойти на водоем и искупаться в воде. Предки верили, что в этот день вода имеет лечебную силу.

В этот день нужно помолиться. У Богоматери просили о защите от пожаров и других несчастий.

В этот день нужно попариться в бане, используя веники из целебных трав. Предки верили, что это убережет от болезней.

Что нельзя делать 7 мая

1. Нельзя 7 мая играть с огнем и брать в руки острые предметы. Это может привести к травме.

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2. Нельзя 7 мая ругаться и сквернословить. Из-за этого у вас могут появиться серьезные недоразумения с родными.

3. Нельзя 7 мая ходить по траве босиком. Иначе вы можете притянуть к себе болезни.

Приметы 7 мая

Если вечером закукарекал петух, то будет перемена погоды.

Если в этот день облака быстро бегут по небу с юга, то скоро будет непогода.

Если в этот день дождь, то сентябрь будет теплый.

Если в этот день утром видно радугу, то будет дождь.

Что следует учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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