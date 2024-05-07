Светлая среда: что нельзя делать 8 мая, чтобы не накликать неприятности

Что можно делать 8 мая. Важные приметы, которые принесут счастье и благополучие.

https://glavred.info/primety/svetlaya-sreda-chto-nelzya-delat-8-maya-chtoby-ne-naklikat-nepriyatnosti-10563371.html Ссылка скопирована

Что нельзя делать 8 мая / фото: УНИАН

8 мая церковь отмечает память Иоанна Богослова. В народном календаре - Светлая среда. Как сообщает Главред, Иоанн является одним из двенадцати апостолов Иисуса Христа. Он единственный из них умер своей смертью.

Иоанн был братом апостола Иакова и учеником, которого очень любил Иисус. Его жизнь была тесно связано любовью ко Христу и проповедью Евангелия. Иоанн присутствовал при воскресении дочери Иаира и Преображения Господа на горе Фавор. Также он был рядом с Христом во время Тайной Вечери и в Гефсиманском саду во время его ареста. Иоанн стал покровителем Матери Божьей после распятия Христа и служил ей до ее Успения.

Что можно делать 8 мая

В этот день нужно молиться. У Иоанна Богослова стоит попросить спасения и защиты от бед.

В этот день можно начинать сажать огурцы. Предки верили, что в таком случае они вырастут длинными и вкусными.

В этот день нужно испечь пироги и раздать их бедным и нуждающимся. Сделать это нужно до вечера.

В этот день нужно сходить в церковь и помолиться за здоровье своих близких. Также стоит поблагодарить Бога за все, что у вас есть.

В этот день можно веселиться и устраивать празднования. Этот день предки называли "Хороводницей".

Что нельзя делать 8 мая

1. Нельзя 8 мая стирать одежду, даже если она очень грязная. Предки верили, что тогда все вещи очень быстро испортятся.

видео дня

2. Нельзя 8 мая ссориться с родными. Считается, что в таком случае вы проведете в ссоре весь год.

Приметы 8 мая

Если в этот день идет дождь, то будет большой урожай грибов.

Если в этот день обильно цветет черемуха, то лето будет сырое.

Если в этот день облака сбились в одну кучу, то будет непогода.

Если этим вечером у неба красный оттенок, то на следующий день будет хорошая погода.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред