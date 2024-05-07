Светлая среда: что нельзя делать 8 мая, чтобы не накликать неприятности

8 мая церковь отмечает память Иоанна Богослова. В народном календаре - Светлая среда. Как сообщает Главред, Иоанн является одним из двенадцати апостолов Иисуса Христа. Он единственный из них умер своей смертью.
Иоанн был братом апостола Иакова и учеником, которого очень любил Иисус. Его жизнь была тесно связано любовью ко Христу и проповедью Евангелия. Иоанн присутствовал при воскресении дочери Иаира и Преображения Господа на горе Фавор. Также он был рядом с Христом во время Тайной Вечери и в Гефсиманском саду во время его ареста. Иоанн стал покровителем Матери Божьей после распятия Христа и служил ей до ее Успения.
Что можно делать 8 мая
- В этот день нужно молиться. У Иоанна Богослова стоит попросить спасения и защиты от бед.
- В этот день можно начинать сажать огурцы. Предки верили, что в таком случае они вырастут длинными и вкусными.
- В этот день нужно испечь пироги и раздать их бедным и нуждающимся. Сделать это нужно до вечера.
- В этот день нужно сходить в церковь и помолиться за здоровье своих близких. Также стоит поблагодарить Бога за все, что у вас есть.
- В этот день можно веселиться и устраивать празднования. Этот день предки называли "Хороводницей".
Что нельзя делать 8 мая
1. Нельзя 8 мая стирать одежду, даже если она очень грязная. Предки верили, что тогда все вещи очень быстро испортятся.
2. Нельзя 8 мая ссориться с родными. Считается, что в таком случае вы проведете в ссоре весь год.
Приметы 8 мая
- Если в этот день идет дождь, то будет большой урожай грибов.
- Если в этот день обильно цветет черемуха, то лето будет сырое.
- Если в этот день облака сбились в одну кучу, то будет непогода.
- Если этим вечером у неба красный оттенок, то на следующий день будет хорошая погода.
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