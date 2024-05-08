Очень большой церковный праздник: что категорически нельзя делать 9 мая

Что можно делать 9 мая. Важные приметы и запреты, которые уберегут от потери здоровья в Светлый четверг.

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Что нельзя делать 9 мая / фото: УНИАН

9 мая церковь почитает память Николая Чудотворца и отмечает день перенесения мощей святого. В народном календаре - Светлый четверг. Как сообщает Главред, перенесение мощей произошло скоро после смерти Николая. Это стало одним из наиболее важных событий в истории православной церкви.

Вокруг святого появилось много легенд, которые быстро распространились. Место его погребения стало очень популярным среди паломников. В 11 веке еще мощи перенесли из Миры в Бари в Италию из-за угрозы от исламских завоевателей.

Что можно делать 9 мая

В этот день нужно сходить в церковь и освятить воду. Ею нужно напоить домочадцев и окропить дом. Эту воду считают святой и целебной.

В этот день стоит выпустить домашний скот в поле, чтобы он поел свежую траву. Николая Чудотворца считают заместителем лошадей и овец.

В этот день нужно помянуть усопших близких.

В этот день нужно помочь нуждающимся. Считается, что это притянет к вам счастье.

Что нельзя делать 9 мая

1. Нельзя 9 мая обижаться и ссориться. Считается, что тогда скандалы в вашей жизни затянутся надолго.

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2. Нельзя 9 мая стричь волосы. Предки верили, что вместе с ними вы отрежете свое здоровье.

3. Нельзя 30 мая давать и брать деньги в долг. Иначе долги в вашей жизни затянутся надолго.

4. Нельзя 30 мая выносит из дома мусор. Предки верили, что так вы вынесете из дома счастье и достаток.

Приметы 9 мая

Если в этот день дождь, то будет богатый урожай.

Если в этот день слышно кваканье лягушек, то будет большой урожай овса.

Если в этот день на рябине появились цветы, то очень будет короткой.

Если в этот день видно пушистые одуванчики, то будет похолодание.

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