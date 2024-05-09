Что нельзя делать с деньгами, чтобы не пришла бедность: приметы 10 мая

Что можно делать 10 мая. Важные приметы и запреты, которые уберегут вас от болезней.

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Что нельзя делать с деньгами 10 мая / фото: pixabay

10 мая церковь почитает память апостола Симона Зилота. В народном календаре - Светлая пятница. Как сообщает Главред, Симон был одним из двенадцати апостолов Иисуса Христа. Он происходил из города Кана Галилейского. Прозвище Зилот в переводе с греческого означает "ревнитель". Симон присутствовал во время того, как Иисус превратил воду в вино на свадьбе.

Иисус лично выбрал Симона для того, чтобы тот с другими апостолами служил ему и проповедовал его учения. Святой путешествовал с Христом, исцелял больных. После распятия Христа Симон был миссионером в Персии или в Египте, где проповедовал и подвергся мучениям.

Что можно делать 10 мая

В этот день нужно сходить в лес и собрать лечебные травы. Знахарки считали, что именно в день Святой пятницы травы обретают сильнейшую энергию.

В этот день нужно походить босиком по земле и траве. Предки верили, что это поможет избавиться от болезни.

Что нельзя делать 10 мая

1. Нельзя 10 мая тревожить землю различными предметами. Иначе она не даст урожая.

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2. Нельзя 10 мая прятать деньги. Считается, что в таком случае деньги кто-то найдет и украдет.

3. Нельзя 10 мая оставлять пустым кошелек. В него обязательно нужно положить хотя бы несколько монет. Иначе в вашу жизнь придет бедность.

Приметы 10 мая

Если в этот день поют птицы до рассвета, то скоро будет дождь.

Если в этот день крот выбрасывает землю вокруг норы, то погода будет дождливой.

Если в этот день идет дождь и сильный ветер, то скоро улучшится погода.

Если в этот день закрылись одуванчики, то будет дождь.

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