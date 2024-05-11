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Можно ли заниматься уборкой 11 мая: строгие запреты на Светлую субботу

Ангелина Подвысоцкая
11 мая 2024, 03:40
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Что нельзя делать 11 мая. Важные приметы и запреты, которые уберегут от безденежья.
приметы, погода
Что нельзя делать 11 мая / фото: pixabay

11 мая церковь почитает память равноапостольных Кирилла и Мефодия. В народном календаре - Светлая суббота. Как сообщает Главред, они родились в богатой семье в городе Солуне. Еще в юные годы они решили отправиться на гору Олимп, оставив все своим мирские дела.

Кирилл пошел в монастырь, затем стал библиотекарем в Святой Софии и учителем философии. Вместе с братом он отправился на миссионерское путешествие в другие страны, где занимались переводом богослужебных книг с греческого на славянский язык. Именно они считаются создателями кириллицы.

Что можно делать 11 мая

  • В этот день нужно сходить в храм, поставить свечу и помолиться. У святых стоит попросить даровать знания.
  • В этот день нужно относиться ко всем с состраданием и доброжелательностью. Это отличное время для примирения и любви.

Что нельзя делать 11 мая

1. Нельзя 11 мая браться за тяжелую физическую работу даже по дому. В этот день нужно хорошенько отдохнуть.

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2. Нельзя 11 мая браться за новые дела. Предки верили, что от них не будет толку.

3. Нельзя 11 мая подметать пол и выносит мусор незамужним девушкам. Считается, что таким образом они выметут всех своих женихов.

4. Нельзя 11 мая пересчитывать деньги. Предки верили, что это приведет к безденежью.

Приметы 11 мая

  • Если в этот день на небе радуга, то в июне будет ветреная погода.
  • Если в этот день над землей стелется туман, то скоро ухудшится погода.
  • Если в этот день идет дождь, то мокро будет еще 40 дней.
  • Если в этот день похолодало на вечер, то скоро будет гроза.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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