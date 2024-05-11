Можно ли заниматься уборкой 11 мая: строгие запреты на Светлую субботу

Что нельзя делать 11 мая. Важные приметы и запреты, которые уберегут от безденежья.

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Что нельзя делать 11 мая / фото: pixabay

11 мая церковь почитает память равноапостольных Кирилла и Мефодия. В народном календаре - Светлая суббота. Как сообщает Главред, они родились в богатой семье в городе Солуне. Еще в юные годы они решили отправиться на гору Олимп, оставив все своим мирские дела.

Кирилл пошел в монастырь, затем стал библиотекарем в Святой Софии и учителем философии. Вместе с братом он отправился на миссионерское путешествие в другие страны, где занимались переводом богослужебных книг с греческого на славянский язык. Именно они считаются создателями кириллицы.

Что можно делать 11 мая

В этот день нужно сходить в храм, поставить свечу и помолиться. У святых стоит попросить даровать знания.

В этот день нужно относиться ко всем с состраданием и доброжелательностью. Это отличное время для примирения и любви.

Что нельзя делать 11 мая

1. Нельзя 11 мая браться за тяжелую физическую работу даже по дому. В этот день нужно хорошенько отдохнуть.

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2. Нельзя 11 мая браться за новые дела. Предки верили, что от них не будет толку.

3. Нельзя 11 мая подметать пол и выносит мусор незамужним девушкам. Считается, что таким образом они выметут всех своих женихов.

4. Нельзя 11 мая пересчитывать деньги. Предки верили, что это приведет к безденежью.

Приметы 11 мая

Если в этот день на небе радуга, то в июне будет ветреная погода.

Если в этот день над землей стелется туман, то скоро ухудшится погода.

Если в этот день идет дождь, то мокро будет еще 40 дней.

Если в этот день похолодало на вечер, то скоро будет гроза.

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