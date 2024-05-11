Антипасха 2024: что нельзя делать 12 мая, чтобы не разгневать умерших

Что нельзя делать 12 мая. Строгие приметы и запреты защитят от неприятностей и принесут успех.

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Что нельзя делать 12 мая / фото: pixabay

12 мая церковь почитает память святого Епифания. В народном календаре - Антипасха. Как сообщает Главред, Епифаний родился в Палестине. Он был святым, монахом, епископом города Саламин на Кипре. Он учился в Александрии Египетской, изучал греческий, иудейский, коптский, арамейский языки и латынь.

Епифаний написал несколько важных произведений, таких как "Анкорат" и "Панарион". В них он рассказывал о православной науке и опровергал ересии. Епифаний является одним из ранних Отцов Церкви.

Что можно делать 12 мая

В этот день нужно пойти в храм. Также стоит обязательно помянуть мертвых.

В этот день нужно поделиться чем-нибудь с другим человеком. Считается, что это вернется сторицей.

В этот день нужно искупаться в любом водоеме. Предки верили, что тогда все дела пойдут вверх.

В этот день нужно собрать утреннюю росу. Считается, что она наделена целебными свойствами.

Что нельзя делать 12 мая

1. Нельзя 12 мая сплетничать и врать. Иначе в жизнь человека придет серьезное наказание.

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2. Нельзя 12 мая планировать какие-то трудные дела. Предки верили, что они не принесут желаемого успеха.

3. Нельзя 12 мая ходить в гости. Считается, что лучше воздержаться от этого, чтобы не принести неприятности.

Приметы 12 мая

Если в этот день рассвет красного оттенка, то лето будет засушливым.

Если в этот день пасмурно, то лето будет дождливым.

Если в этот день много майских жуков, то скоро будет засуха.

Если в этот день на рябине много цветов, то будет хороший урожай ягод.

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