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Несчастье обрушится на всю семью: что нельзя делать 13 мая

Ангелина Подвысоцкая
12 мая 2024, 20:34
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Что можно делать 13 мая. Важные приметы и запреты, которые уберегут от семейных проблем и не только.
приметы, погода
Что нельзя делать 13 мая / фото: pixabay

12 мая церковь почитает память преподобного Макария - перенесения его мощей. Как сообщает Главред, Макарий родился в городе Оврус (сейчас это территория Житомирской области). Он был родом из знатной семьи, но позже решил связать свою жизнь со служением Богу. В 25 лет он постригся в монахи в монастыре Успения Пресвятой Богородицы в Овруче.

В 1660 году Макарий был назначен настоятелем Овручского монастыря. Когда обитель была разорена поляками, его сделали настоятелем Каневского монастыря. Он прославился многими чудесами и благодатным даром прозрения. Он мог исцелять людей и давал ценные духовные советы. Когда-то Макарий исцелил ослепшего жителя Канева. Тот услышал яркий луч света и внезапно прозрел прямо во время службы. В благодарность тот построил храм в честь Святого Богоявления.

В 1678 году во время польско-татарского нашествия Макарий был казнен за отказ выдать монастырские сокровища. Останки настоятеля хранились в монастырской церкви. Позже их нашли и перенесли в Переяслав, а в 1942 году - в Троицкую церковь в Черкассах.

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Что можно делать 13 мая

  • В этот день нужно помолиться. У святого стоит попросить об исцелении от болезней.
  • В этот день нужно навести порядок в доме и избавиться от ненужных вещей. Считается, что это поможет выбросить из жизни проблемы.
  • В этот день нужно собрать целебные травы. Предки верили, что отвары из этих трав смогут вылечить различные болезни.

Что нельзя делать 13 мая

1. Нельзя 13 мая подходить близко к водоемам и купаться в них. Предки верили, что это повлечет несчастье на всю семью.

2. Нельзя 13 мая разбивать посуду. Это может принести несчастье.

3. Нельзя 13 мая оставлять на расческе волосы. Считается, что это приведет к семейным проблемам.

4. Нельзя 13 мая плакать. Предки верили, что тогда вы будете лить слезы круглый год.

5. Нельзя 13 мая одалживать вещи и деньги. Иначе вы можете отдать вместе с ними свое счастье, благополучие.

Приметы 13 мая

  • Если в этот день много ласточек и стрижей, то скоро будет теплая погода.
  • Если в этот день мало комаров, то до конца месяца дождей не будет.
  • Если в этот день дождь, то лето также будет дождливым.
  • Если в этот день собрались грозовые тучи, то завтра будет погожий день.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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