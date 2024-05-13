Радоница 2024: что нельзя делать в поминальные дни после Пасхи

Есть несколько запретов и традиций, которые стоит соблюдать, находясь на кладбище на Проводы.

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Что нельзя делать 14 мая на Радоницу / фото: ua.depositphotos.com

14 мая церковь отмечает Радонцу. В народе этот день еще называют Проводами, Гробками. Как сообщает Главред, Радоница считается Пасхой для усопших. Это основной весенний праздник, когда верующие поминают усопших родственников и близких людей.

В этот день в храмах совершают литургию и вечернее богослужение. Служба завершается полной панихидой с пасхальными песнопениями. После этого верующие идут на кладбище, молятся за усопших и оставляют на могилах цветы.

Что нужно делать на Радоницу 14 мая

В этот день нужно пойти в церковь и помолиться об упокоении усопших родственников. За них нужно поставить свечи.

В этот день стоит пойти на кладбище и взять с собой зажженные свечи или лампадки.

В этот день нужно принести с собой на кладбище живые или сушеные цветы. Также можно нести угощения: яйца, куличи, мясные блюда. После поминания продукты можно отдать нищим.

Что нельзя делать на Радоницу 14 мая

1. Нельзя 14 мая печалиться из-за умерших родственников. Стоит радоваться тому, что их души попали в лучшее место.

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2. Нельзя 14 мая громко смеяться, веселиться и кричать на кладбище. Также нельзя устраивать трапезы на кладбище. Несмотря на то, что многие нарушают это, подобное делать категорически нельзя, так как поминальные обеды нужно устраивать дома.

3. Нельзя 14 мая посещать кладбища младенцам, беременным женщинам и детям до 7 лет. Души усопших могут наброситься на неокрепшую молодую душу.

4. Нельзя 14 мая смотреть назад, когда покидаете кладбище. Предки верили, что так есть опасность привести с собой домой душу мертвого человека.

Приметы 14 мая

Если в этот день пасмурная погода, то будет плохой урожай.

Если в этот день в небе высоко летают ласточки, то скоро будет теплая и солнечная погода.

Если в этот день холодно, то лето также будет холодным.

Если в этот день кури тулятся друг к другу, то будет гроза.

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