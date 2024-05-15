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Что нужно выбросить 15 мая, чтобы избавиться от всех проблем: приметы

Ангелина Подвысоцкая
15 мая 2024, 03:55
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Что нельзя делать 15 мая. Важные приметы и запреты, которые уберегут от безденежья.
приметы, погода
Что нельзя делать 15 мая / фото: pixabay

15 мая церковь почитает память Пахомия Великого. Как сообщает Главред, он родился в Египте в III веке. Пахомий получил хорошее образование, а в 20 лет попал в войско императора Константина. После похода он принял крещение и уединился. Пахомий вел строгую подвижническую жизнь, а через 10 лет основал обитель, устав которого он получил от ангела в образе монаха.

Вокруг Пахомия собирались ученики. Позже он основал еще 7 обителей. Бог наградил его даром чудотворения и исцеления болезней.

Что можно делать 15 мая

  • В этот день нужно начать сеять позднюю пшеницу. Считалось, что тогда урожай будет богатым.
  • В этот день нужно помолиться. У святого стоит просить об исцелении.
  • В этот день нужно навести порядок в доме и избавиться от старого и ненужного. Предки верили, что это поможет выгнать из жизни проблемы и освободить место для чего-то хорошего.

Что нельзя делать 15 мая

1. Нельзя 15 мая оставлять немытую посуду и беспорядок. Предки верили, что тогда в жизнь ворвется бедность.

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2. Нельзя 15 мая рассказывать другим о своих планах. Считается, что тогда они не сбудутся.

3. Нельзя 15 мая отказывать в помощи. Иначе вы сами можете оказаться в затруднительном положении.

Приметы 15 мая

  • Если в этот день теплая погода, то лето будет погожим.
  • Если в этот день идет дождь, то в июне будет много грозовых дождей.
  • Если в этот день зацвела калина, то можно начинать сажать ячмень.
  • Если в этот день на осине много сережек, то летом будет засуха.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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