Каким столовым прибором нельзя есть 16 мая: странные приметы предков

Что можно делать 16 мая. Приметы и запреты, которые уберегут от беды.

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Что нельзя делать 16 мая / фото: pixabay

16 мая церковь почитает память преподобного Феодора Освященного. Как сообщает Главред, он был родом из знатной семьи. В 14 лет он решил уйти из дома в монастырь, где стал учеником Пахомия Великого и дал обет отречения от мира.

Феодор стал управителем всех Фиваидских обителей после смерти Пахомия. У Феодора был дар чудотворения и умер в глубокой старости.

Что можно делать 16 мая

В этот день нужно помолиться. У святого стоит попросить об укреплении здоровья и избавления от головной боли.

В этот день можно сажать, полоть и поливать грядки. Тогда будет хороший урожай.

В этот день нужно поставить на стол гречневую, ячную или пшеничную кашу. Считается, что тогда в доме будет достаток и благополучие.

В этот день нужно собрать цветы рябины и приготовить из них чай. Предки верили, что это подарит здоровье.

Что нельзя делать 16 мая

1. Нельзя 16 мая брать в руки острые предметы. Считается, что есть риск пораниться ими.

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2. Нельзя 16 мая есть ложками. Предки верили, что это призовет беду.

3. Нельзя 16 мая убирать дома, пока не сделаете все дела на огороде.

Приметы 16 мая

Если в этот день на рябине появились цветы, то холодов уже не будет.

Если в этот день квакают лягушки и идет дождь, то скоро распогодится.

Если в этот день облака движутся быстро и в одном направлении, то день будет ясный и без дождя.

Если в этот день припекает солнце, то лето будет жарким.

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