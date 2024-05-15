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Каким столовым прибором нельзя есть 16 мая: странные приметы предков

Ангелина Подвысоцкая
15 мая 2024, 22:12
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Что можно делать 16 мая. Приметы и запреты, которые уберегут от беды.
приметы, погода
Что нельзя делать 16 мая / фото: pixabay

16 мая церковь почитает память преподобного Феодора Освященного. Как сообщает Главред, он был родом из знатной семьи. В 14 лет он решил уйти из дома в монастырь, где стал учеником Пахомия Великого и дал обет отречения от мира.

Феодор стал управителем всех Фиваидских обителей после смерти Пахомия. У Феодора был дар чудотворения и умер в глубокой старости.

Что можно делать 16 мая

  • В этот день нужно помолиться. У святого стоит попросить об укреплении здоровья и избавления от головной боли.
  • В этот день можно сажать, полоть и поливать грядки. Тогда будет хороший урожай.
  • В этот день нужно поставить на стол гречневую, ячную или пшеничную кашу. Считается, что тогда в доме будет достаток и благополучие.
  • В этот день нужно собрать цветы рябины и приготовить из них чай. Предки верили, что это подарит здоровье.

Что нельзя делать 16 мая

1. Нельзя 16 мая брать в руки острые предметы. Считается, что есть риск пораниться ими.

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2. Нельзя 16 мая есть ложками. Предки верили, что это призовет беду.

3. Нельзя 16 мая убирать дома, пока не сделаете все дела на огороде.

Приметы 16 мая

  • Если в этот день на рябине появились цветы, то холодов уже не будет.
  • Если в этот день квакают лягушки и идет дождь, то скоро распогодится.
  • Если в этот день облака движутся быстро и в одном направлении, то день будет ясный и без дождя.
  • Если в этот день припекает солнце, то лето будет жарким.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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