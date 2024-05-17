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Что нельзя делать на дороге 18 мая, чтобы не началась "черная полоса" - приметы

Ангелина Подвысоцкая
17 мая 2024, 16:30
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Что нужно делать 18 мая. Важные приметы и запреты, которые укрепят семейную жизнь.
приметы, погода
Что нельзя делать 18 мая / фото: pixabay

18 мая церковь почитает память святых отцов семерых Вселенских соборов. Как сообщает Главред, на этих соборах собирались епископы христианской церкви, обсуждали вопросы и принимали важные решения. Чаще всего их собирали в тяжелые времена.

Так, например, на первом и втором Вселенских соборах сформулировали "Символ веры" - основные положения христианской веры, также сформировали богословскую мысль. Кроме этого на соборах установили даты многих церковных праздников. Участие в них принимали более 2 тысяч епископов и священников.

Что можно делать 18 мая

  • В этот день стоит приготовить овсяную кашу или печенье. Считается, что это принесет здоровье.
  • В этот день влюбленным нужно взяться за руки и трижды обойти дуб. Предки верили, что если они так сделают, то проживут вместе долгую и счастливую жизнь.
  • В этот день можно знакомиться с парнем или девушкой для создания семьи.

Что нельзя делать 18 мая

1. Нельзя 18 мая проводить день в одиночестве незамужним девушкам. Иначе они могут остаться одинокими на всю жизнь.

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2. Нельзя 18 мая оборачиваться, если вас позвали на улице. Предки верили, что так нечистая сила может отнять у вас самое ценное.

3. Нельзя 18 мая начинать новые дела и переходить на новую работу. Если нарушить запрет, то все не заладится.

Приметы 18 мая

  • Если этим вечером кричат чайки, то погода будет теплой.
  • Если в этот день дуб уже стоит с листьями, то лето будет засушливым.
  • Если в этот день без остановки кует кукушка, то будет тепло.
  • Если в этот день бледнеет солнце на закате, то будет дождь.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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