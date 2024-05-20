В дом придут печаль и беда: что нельзя делать 21 мая - приметы

Что можно делать 21 мая. Важные приметы и запреты, которые уберегут от трудностей.

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Что нельзя делать 21 мая / фото: pixabay

21 мая церковь почитает память равноапостольного царя Константина и матери его царицы Елены. Как сообщает Главред, Елена была матерью римского императора Константина Великого, который стал христианином. В паломничестве Елена занялась раскопками и нашла Животворящий крест и другие реликвии.

Что касается Константина, то он не преследовал христиан, он помогал им и объявил христианство в своей империи главной религией. За заслуги церковь приравнивает Константина Великого и царицу Елену к апостолам и называет равноапостольными.

Что можно делать 21 мая

В этот день нужно обратить внимание на приснившийся сон. Предки верили, что он несет важную информацию, которая может понадобиться через 8 дней.

В этот день нужно помолиться. У святых стоит попросить мудрости, терпения и здоровья.

В этот день молодые девушки могут помолиться о хорошем женихе.

Что нельзя делать 21 мая

1. Нельзя 21 мая поднимать с земли чужие украшения. Считается, что это принесет беды.

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2. Нельзя 21 мая сплетничать и ругаться. Предки верили, что так вы сами можете оказаться в трудном положении.

3. Нельзя 21 мая надевать темную одежду. Считается, что это принесет печали в доме.

Приметы 21 мая

Если в этот день кует кукушка, то в течение июня будет тепло.

Если в этот день дождь, то осень также будет дождливой.

Если в этот день утром красное небо, то будет дождь.

Если ночью и днем тепло, то будет затяжная непогода.

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