Целый год будут одни беды: какие запреты нельзя нарушать 22 мая

Что можно делать 22 мая. Важные приметы и запреты, которые уберегут от потери благополучия.

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Что нельзя делать 22 мая / фото: pixabay

22 мая церковь почитает память мученика Василиска. Как сообщает Главред, он был христианским святым. Он пострадал за веру во время правления императора Максимиана Галерия. Василиск был племянником святого мученика Феодора Тирона. Его вместе с братьями изначально избили за веру, после чего им было видение Господа и святого Феодора. После этого они все исцелились от ран и многие язычники обратились к Христу.

За это правитель приказал казнить Василиска. Перед казнью он увидел видение, в котором Господь предсказал его смерть и обещал свою помощь. Василик попросил сторожей тюрьмы отпустить его попрощаться с семьей. Игемон Агрипп жестоко наказал стражей и послал за мучеником военный отряд. Василиска сначала подвергли жестким пыткам, после чего он принял мученическую смерть.

Что можно делать 22 мая

В этот день нужно наводить порядки в доме. Считается, что это принесет в семью благополучие.

В этот день нужно собрать васильки. Предки верили, что высушенные цветы будут целебными.

Что нельзя делать 22 мая

1. Нельзя 22 мая оставлять яйца недоваренными. Предки верили, что из них вылезет змея.

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2. Нельзя 22 мая купаться в водоемах. Считается, что это принесет одни беды.

3. Нельзя 22 мая незамужним девушкам плакать. Иначе их целый год будут преследовать одни беды.

Приметы 22 мая

Если в этот день на траве много росы, то год будет урожайным.

Если этой ночью поет соловей, то день будет теплым.

Если в этот день льет дождь и дует сильный ветер, то скоро распогодится.

Если в этот день много пауков, то будет большой урожай огурцов.

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