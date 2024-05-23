Станет настоящим оберегом от всего: что нужно сделать 24 мая - приметы дня

Что нельзя делать 24 мая. Важные приметы и запреты, которые уберегут вас от проблем.

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Что нельзя делать 24 мая / фото: pixabay

24 мая церковь почитает память преподобного Симеона Столбника на Удивительной горе. Как сообщает Главред, он родился в семье христиан в поселке Сиса в Каппадокии. С 13 лет Симеон добросовестно и с любовью пас овец своего отца. Однажды он услышал Евангельские заповеди, которые поразили своей глубиной.

В 18 лет Симеон принял монашеский постриг и предался аскетическим подвигам. Его аскетизм был таким суровым, что игумен монастыря поставил Симеона перед выбором - ослабить аскетические подвиги или покинуть монастырь. Он ушел из обители и поселился на дне высохшего колодца. Он построил 4-метровый столб и поселился на нем в маленькой келье. Он провел целых 80 лет в усиленных монашеских подвигах.

Что можно делать 24 мая

В этот день нужно сорвать цветы шиповника. Из них стоит приготовить настойки, чтобы лечить от разных болезней.

В этот день нужно посвятить время вязанью или вышиванию. Считается, что вещи, сделанные собственными руками, станут настоящим оберегом.

Что нельзя делать 24 мая

1. Нельзя 24 мая рвать ветки шиповника. Если нарушить запрет, то у вас испортятся отношения с любимым человеком. Вырвать ветку можно лишь в случае, если вы готовите лечебные настойки.

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2. Нельзя 24 мая унывать и жаловаться на жизнь. Иначе вы будете грустить до осени.

Приметы 24 мая

Если в этот день много комаров, то в июле будет сильная засуха.

Если в этот день птицы летают низко, то летом будет хороший урожай.

Если в этот день идет дождь, то будет богатый урожай грибов.

Если в этот день птицы летают высоко, то день будет погожий.

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