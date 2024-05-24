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Что нужно сделать 25 мая, чтобы уберечь себя от беды: важные приметы дня

Ангелина Подвысоцкая
24 мая 2024, 16:48
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Что нельзя делать 25 мая. Приметы и запреты, которые защитят вас от неприятностей.
приметы, погода
Что нельзя делать 25 мая / фото: pixabay

25 мая церковь отмечает Третье нахождение головы Иоанна Предтечи. Как сообщает Главред, первое нахождение головы Предтечи было во времена императора Аркадия. Голова была найдена на горе Сион в Иерусалиме во время строительства церкви. Она была зарыта в землю, но ангел явился монахам и сообщил им о месте находки.

Второе обретение головы Предтечи было в городе Эмеса. Ее нашли в вазе, которую выловили рыбаки. Третье нахождение было в 850 году, когда святой Игнатий узнал место закрытия головы после Божественного откровения. Тогда серебряный сосуд со святой головой перенесли в Царьград.

Что можно делать 25 мая

  • В этот день нужно обратить внимание на сон, который приснился в ночь на 25 мая. Считается, что он сбудется в течение шести месяцев.
  • В этот день нужно выгонять на поле скот после того, как взошла роса. Также нужно накрыть овощи от вредителей.

Что нельзя делать 25 мая

1. Нельзя 25 мая надевать черную одежду. Считается, что тогда летом придется много скучать.

видео дня

2. Нельзя 25 мая смотреть на небо, выходя на улицу. Предки верили, что это приведет к несчастью.

Приметы 25 мая

  • Если в этот день на траве много росы, то будет хороший урожай.
  • Если в этот день на рябине много цветов, то зерно хорошо уродит.
  • Если рябина зацвела поздно, то очень будет длинной.
  • Если в этот день гремит гром, то будут сильные дожди.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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