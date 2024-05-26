4 запрета, которые нельзя нарушать 26 мая: важные приметы дня

Что можно делать 26 мая. Строгие приметы и запреты дня, которые уберегут от очень серьезных проблем.

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Что нельзя делать 26 мая / фото: pixabay

26 мая церковь почитает память апостолов от 70-ти Карпа и Алфея. Как сообщает Главред, апостол Карп был учеником и спутником апостола Петра. Он был одним из первых епископов в Смирне после мученической смерти апостола Иоанна. Карп также умер мученической смертью - его сожгли.

Апостол Алфей был отцом апостола Иакова и Левия. Его считают автором одного из Евангелий.

Что можно делать 26 мая

В этот день нудно собирать целебные травы и цветы. Их засушивали под солнцем и делали отвары.

В этот день нужно много работать. Предки верили, что это принесет больше счастья и благополучие.

В этот день можно ходить на рыбалку. Хорошим знаком было, если поймали карпа. Вечером его можно приготовить.

Что нельзя делать 26 мая

1. Нельзя 26 мая ходить в грязной одежде. Это может притянуть в вашу жизнь нечисть, которая нарушит покой. По той же причине нельзя оставлять дом неубранным, а посуду невымытой.

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2. Нельзя 26 мая давать и брать в долг деньги. Иначе вы надолго можете остаться в должниках. Также нельзя одалживать другим личные вещи.

3. Нельзя 26 мая тратить много денег. Считается, что если нарушить запрет, то финансовые проблемы затянутся надолго.

4. Нельзя 26 мая скучать. Предки верили, что тогда жизнь будет несчастливой и грустной.

Приметы 26 мая

Если в эту ночь заморозок, то в течение 40 дней утром будет прохладно.

Если в этот день громко квакают лягушки, то в ближайшее время будут дождливые дни.

Если в этот день прыгает много кузнечиков, то ближайшие дни будут теплыми.

Если в этот день ласточки и стрижки летают низко, то погода будет дождливой.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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