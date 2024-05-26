В дом придет достаток и богатство: куда нужно поставить чашку с монетами - приметы

Что нельзя делать 27 мая. Важные приметы и запреты, которые помогут уберечь себя от ссор и негатива.

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Что нельзя делать 27 мая / фото: pixabay

27 мая церковь почитает память священномученика Ферапонта. Как сообщает Главред, он жил на территории современной Турции. Ферапонт был местным епископом, проповедовал христианство и окрестил многих язычников.

Правитель Юлиан узнал об этом и приказал арестовать епископа. Ферапонта бросили в темницу, морили его голодом и жаждой. Он остался непоколебимый в своей вере и умер мученической смертью. На месте его смерти выросли большие деревья, которые исцеляли людей.

Что можно делать 27 мая

В этот день нужно брызнуть водой на людей, которые ссорятся. Считается, что они тогда точно помирятся.

В этот день нужно допить напиток после ребенка. Его нельзя оставлять на столе.

В этот день нужно помолиться. У святых просят об исцелении, а также поддержки в семейных делах.

В этот день нужно поставить чашку или тарелку в укромном месте. В нее нужно бросить несколько монет. Считается, что это задобрит домового и привлечет в дом достаток, финансы.

Что нельзя делать 27 мая

1. Нельзя 27 мая мыть пол дома. Считается, что это спугнет домового, который защищает дом от бед.

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2. Нельзя 27 мая вести пустые разговоры. Предки верили, что эти разговоры приведут к разладу в семье.

3. Нельзя 27 мая носить в кармане монеты. Считается, что это может притянуть безденежье.

Приметы 27 мая

Если в этот день на траве обильная роса, то день будет солнечный.

Если в этот день на земле ползают черви, то будет гроза.

Если этим утром душно, то будет дождь.

Если в этот день туман, то будет много грибов.

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