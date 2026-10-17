Россияне молятся от отчаяния: БПЛА закрыли небо над Москвой, в аэропортах коллапс

Главное:
- В РФ задерживают и отменяют сотни рейсов из-за угрозы БПЛА
- Из-за закрытого неба в аэропортах Москвы наблюдается коллапс
- Россияне часами не могут вылететь в нужном направлении
17 октября в аэропортах Москвы отменили или задержали более 370 рейсов из-за атак беспилотников. В аэропорту "Внуково" задержали 62 рейса, ещё 39 отменили. В "Домодедово" - 23 задержали и 8 отменили. В "Шереметьево" - 104 рейса перенесли, а 135 отменили.
Об этом сообщил мониторинговый Telegram-канал Exilenova+. Россияне из-за коллапса в аэропортах жалуются на закрытое небо над Москвой. Некоторые уже даже пытаются молиться перед табло рейсов о возобновлении авиасообщения.
Видео о последствиях закрытия неба над Москвой можно посмотреть в Telegram-канале Главред по ссылке.
Мониторы отметили, что из-за закрытия неба над столицей страны-агрессора России страдают не только местные аэропорты.
"Отмена и задержки рейсов бьют по авиакомпаниям, пассажирам и аэропортам других стран - Турции, Египта и других направлений, откуда летают в Россию. К тому же это создает дополнительную нагрузку на российскую ПВО, приводит к экономическим потерям и постоянным проблемам с авиасообщением. Получается своего рода эффект домино, последствия которого выходят далеко за пределы Москвы", - пояснили они.
Может ли угроза для авиации РФ заставить Путина сесть за стол переговоров
Главред писал, что, по данным The Independent, системное ухудшение ситуации в российском воздушном пространстве может повлиять не только на транспорт, но и на решения российского руководства о продолжении войны.
Заместитель руководителя отдела внешней политики Центра "Новые евразийские стратегии" Катя Глод считает, что потенциальный эффект выходит за рамки репутационного давления. Если полеты в Москву станут сложнее или дороже, это может повлиять на экономические интересы людей, близких к российской власти.
Атаки дронов на Москву - последние новости
Напомним, Главред писал, что массированная ночная атака беспилотников 16 октября вынудила российские власти закрыть все четыре аэропорта Москвы: Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево.
Ранее, с вечера 9 октября до утра 10 октября, украинские дроны атаковали Москву. Из-за угрозы БПЛА в аэропортах столицы страны-агрессора России задержали почти 300 рейсов.
Накануне, 9 октября, стало известно, что в южных районах столицы РФ сообщали о работе ПВО. Жители Капотни, Кузьминок, Люблино, Марьино, Царицыно, Чертаново, Орехово-Борисово, Текстильников, Нагатинского залива сообщили о взрывах.
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Об источнике: Exilenova+
Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.
Канал работает в Telegram по адресу @exilenova_plus.
Аудитория - более 100 тысяч подписчиков.
Авторы предлагают присылать новости и материалы через бота.
Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются.
Канал часто публикует первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.
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