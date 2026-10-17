Россияне молятся от отчаяния: БПЛА закрыли небо над Москвой, в аэропортах коллапс

Закрытие неба над Москвой - это цепочка событий, в которой одно влечет за собой другое.

https://glavred.info/world/rossiyane-molyatsya-ot-otchayaniya-bpla-zakryli-nebo-nad-moskvoy-v-aeroportah-kollaps-10804853.html Ссылка скопирована

Последствия закрытия воздушного пространства над Москвой выходят далеко за пределы столицы / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Главное:

В РФ задерживают и отменяют сотни рейсов из-за угрозы БПЛА

Из-за закрытого неба в аэропортах Москвы наблюдается коллапс

Россияне часами не могут вылететь в нужном направлении

17 октября в аэропортах Москвы отменили или задержали более 370 рейсов из-за атак беспилотников. В аэропорту "Внуково" задержали 62 рейса, ещё 39 отменили. В "Домодедово" - 23 задержали и 8 отменили. В "Шереметьево" - 104 рейса перенесли, а 135 отменили.

Об этом сообщил мониторинговый Telegram-канал Exilenova+. Россияне из-за коллапса в аэропортах жалуются на закрытое небо над Москвой. Некоторые уже даже пытаются молиться перед табло рейсов о возобновлении авиасообщения.

видео дня

Скриншот из Telegram-канала Главред

Видео о последствиях закрытия неба над Москвой можно посмотреть в Telegram-канале Главред по ссылке.

Мониторы отметили, что из-за закрытия неба над столицей страны-агрессора России страдают не только местные аэропорты.

"Отмена и задержки рейсов бьют по авиакомпаниям, пассажирам и аэропортам других стран - Турции, Египта и других направлений, откуда летают в Россию. К тому же это создает дополнительную нагрузку на российскую ПВО, приводит к экономическим потерям и постоянным проблемам с авиасообщением. Получается своего рода эффект домино, последствия которого выходят далеко за пределы Москвы", - пояснили они.

БПЛА "Лютый" / Инфографика: Главред

Может ли угроза для авиации РФ заставить Путина сесть за стол переговоров

Главред писал, что, по данным The Independent, системное ухудшение ситуации в российском воздушном пространстве может повлиять не только на транспорт, но и на решения российского руководства о продолжении войны.

Заместитель руководителя отдела внешней политики Центра "Новые евразийские стратегии" Катя Глод считает, что потенциальный эффект выходит за рамки репутационного давления. Если полеты в Москву станут сложнее или дороже, это может повлиять на экономические интересы людей, близких к российской власти.

Атаки дронов на Москву - последние новости

Напомним, Главред писал, что массированная ночная атака беспилотников 16 октября вынудила российские власти закрыть все четыре аэропорта Москвы: Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево.

Ранее, с вечера 9 октября до утра 10 октября, украинские дроны атаковали Москву. Из-за угрозы БПЛА в аэропортах столицы страны-агрессора России задержали почти 300 рейсов.

Накануне, 9 октября, стало известно, что в южных районах столицы РФ сообщали о работе ПВО. Жители Капотни, Кузьминок, Люблино, Марьино, Царицыно, Чертаново, Орехово-Борисово, Текстильников, Нагатинского залива сообщили о взрывах.

Другие новости:

Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram по адресу @exilenova_plus. Аудитория - более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бота. Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто публикует первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред