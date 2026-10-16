Какова настоящая цель Путина в войне: MAGA-активистка сделала громкое заявление

Лора Лумер убеждена, что после Украины Путин начнёт наступление на Польшу, Латвию и Литву.

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Цель Путина - не только Украина: активистка MAGA Лора Лумер ответила на скандальные заявления Трампа / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Лора Лумер/X

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Лумер: отставка Зеленского не остановит Путина

Цель Кремля, по её словам, - Украина, а затем Европа

Трамп накануне призвал провести выборы в Украине

Смена президента в Украине не остановит войну, развязанную страной-агрессором Россией, ведь цель Путина - захватить Украину и продвинуться дальше в Европу. Об этом написала американская праворадикальная активистка движения MAGA Лора Лумер в X.

Заявление прозвучало на фоне слов президента США Дональда Трампа, который в интервью телеканалу Newsmax назвал Владимира Зеленского сложным партнером для переговоров и заговорил о выборах в Украине.

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"Думаю, вам нужны выборы, потому что никто не говорит мне, что люди в Украине довольны тем, что ракеты попадают в их многоквартирные дома", - сказал Трамп в эфире Newsmax.

Лумер убеждена, что личность украинского президента не имеет решающего значения для Кремля.

"В конце концов, даже не имеет значения, является ли Зеленский президентом Украины или нет. Цель Путина - захватить Украину. Затем он захватит Польшу, Латвию, Литву и пройдет через всю Европу", - написала активистка.

По её мнению, общество слишком сосредоточено на отдельных политиках, а не на причинах войны.

"Люди слишком зацикливаются на личностях. Вы могли бы провести выборы в Украине завтра, и Путин всё равно нашёл бы повод для войны", - подчеркнула Лумер.

Кто виноват в войне, по мнению Лумер

Активистка отдельно напомнила, кто начал полномасштабную войну.

"Россия вторглась в Украину. А не наоборот. Отстранение Зеленского от должности не остановит российский империализм. Дело не в Зеленском. Дело в Путине. Дело всегда было в Путине", - написала она.

Через несколько минут Лумер опубликовала ещё один пост - об угрозе ядерного Ирана.

"Если Иран когда-нибудь получит ядерное оружие после того, как президент Трамп покинет свой пост, можете не сомневаться - это произойдет при помощи России", - заявила она.

По словам активистки, Россия хочет, чтобы Иран обладал ядерным оружием, и об этом часто говорят даже российские государственные СМИ.

"Иран никогда не должен обладать ядерным оружием", - подчеркнула Лумер.

Дизельное соглашение Трампа и Путина / Инфографика: Главред

Почему Трамп требует перемен в Киеве и чего на самом деле хочет Путин

Политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в интервью Главреду обратил внимание, что Лумер выделяется среди сторонников Трампа, которые обвиняют Киев и требуют проведения выборов.

"Есть, правда, и исключения из общего тренда на обвинения в адрес Украины и Зеленского, а также призывы к проведению выборов в Украине. Например, Лора Лумер, которая посетила Украину и получила беспрецедентный доступ к представителям центральной власти, включая Зеленского, местного самоуправления и украинских военных", - отметил эксперт.

Объясняя позицию активистки, Чаленко предположил, что на неё повлияло личное знакомство с реалиями войны.

"Это показывает, что люди, которые собственными глазами увидели ситуацию в Украине, даже в условиях этой абсолютно политико-технологической кампании, возможно, банально обладают совестью. Они, по крайней мере, пытаются признать очевидное: точно не Украина затягивает эту войну", - подчеркнул политолог.

Готовность Киева провести выборы при условии двухмесячного перемирия эксперт связал именно с давлением Вашингтона.

"Потому что Трамп потребовал смены президента, и пришлось вновь актуализировать наши старые позиции. Трамп по 150 раз начинает говорить одно и то же, а нам по 150 раз приходится в ответ озвучивать старые позиции", - пояснил Чаленко.

В то же время, по его мнению, Кремль пытается использовать разногласия между Вашингтоном и Киевом в своих интересах.

"Главная задача Путина - закрепить отдельное направление американо-российского сотрудничества, которое не будет привязано к завершению российско-украинской войны", - подытожил эксперт.

Трамп и выборы в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, Трамп в интервью Newsmax назвал Зеленского неудобным партнером для переговоров. По словам американского лидера, он просил Зеленского не наносить удары по российским НПЗ. Трамп также заявил, что при администрации Джо Байдена Киев получил "сотни миллиардов долларов".

Ранее президент США раскритиковал Украину за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и обвинил Киев в росте мировых цен на энергоносители. Тогда же Трамп заявил, что Украине нужен "новый президент", однако Киев проигнорировал это предложение. Министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул, что Зеленский "пользуется поддержкой украинского народа".

Между тем Украина возобновила удары по российским НПЗ после трёхдневной паузы. Киев соблюдал её на фоне энергетического перемирия, объявленного Трампом. Зеленский ранее подтвердил, что Россия фактически нарушила это перемирие.

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О персоне: Игорь Чаленко Игорь Олегович Чаленко - украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевской области", действующего с 2011 года. Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно комментирует в СМИ ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

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