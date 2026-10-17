РФ масштабирует антиэнергетическую операцию: Киев призывает США остановить Путина

Россияне пользуются ослаблением давления со стороны американцев и усиливают удары по Украине.

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Украинская энергосистема пережила один из самых масштабных обстрелов / Коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Что заявил Зеленский:

Россия усилила удары по энергетике Украины

Украине нужна дальнейшая поддержка европейских партнеров и США

Для завершения войны нужно усилить, а не ослабить давление на РФ

Страна-агрессор Россия нанесла один из самых мощных ударов по украинской энергетике. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его данным, были атакованы более 15 важных объектов электрогенерации и энергопередачи в разных регионах Украины. Сейчас ведутся восстановительные работы.

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"Наиболее сложная ситуация сложилась в Луцке, Ровно, Житомире, Виннице, Шепетовке, Славуте и Нетишине. Удары были нанесены также по энергетике Харьковской, Киевской, Днепропетровской и других областей", - отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что РФ расширила масштабы своей антиэнергетической операции и пытается максимально распылить украинские резервы и восстановительный потенциал.

"Только с 19 часов вчера и до 7 утра сегодня против нашей энергетики, против наших городов и общин было применено более 320 реактивных и бензиновых "шахидов", а также баражирующие боеприпасы, крылатые и баллистические ракеты. И хотя значительную часть нашим воинам удаётся сбивать, но массовость и непрерывность российских ударов - и именно по энергетике - имеет, к сожалению, много негативных последствий", - отметил президент.

Украине нужна помощь партнеров

Зеленский сообщил, что уже подготовлены новые пакеты поддержки для Украины от европейских партнеров. Но также важно, чтобы все в Америке видели, что на самом деле происходит.

"В то время, когда россияне нанесли такой масштабный удар по нашей энергетике, в Америке, к сожалению, было принято решение полностью проигнорировать закон Линдси Грэма, который должен был оказать действительно действенное давление на Россию с целью прекращения этой войны. Этот закон мог - и еще может! - очень помочь. Но нужно, чтобы закон действительно работал, и каждый голос в пользу этого имеет значение", - добавил он.

Законопроект Линдси Грэма об усилении санкций против РФ / Инфографика: Главред

На РФ нужно оказывать давление, чтобы она прекратила энергетический террор против Украины. Однако сейчас американский санкционный блэкаут, ослабление давления на агрессора и денежные вознаграждения для Путина только побуждают его продолжать наносить удары.

"Нужно не сдавать позиции и пытаться закончить войну. Закончить, а не дать Путину все основания продолжать её бесконечно. Спасибо всем, кто действительно борется за мир и помогает Украине", - подытожил президент.

Как долго еще могут продолжаться удары по энергообъектам Украины - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам руководителя Центра анализа и стратегий Игоря Чаленко, удары по энергосистеме Украины будут продолжаться как минимум до начала зимы, а напряжение на фронте будет расти.

Сценарий, при котором Россия будет и дальше бомбить энергетику, а ситуация на фронте будет обостряться, аналитик называет базовым и консервативным. Однако, по его словам, Киев не ограничивается одной лишь обороной. Украина уже отвечает на атаки по собственной инфраструктуре поражением российских цифровых объектов, рассчитывая подтолкнуть Кремль к частичному перемирию.

Удары РФ по энергетике Украины - последние новости

Напомним, Главред писал, что утром 17 октября Винница осталась без электроэнергии в результате очередной российской атаки. Масштаб повреждений сейчас выясняют специалисты.

Ранее сообщалось, что российские атаки на энергетическую инфраструктуру затрудняют подготовку Украины к отопительному сезону. Из-за повреждений объектов тепловой генерации и электроподстанций ситуация сложнее, чем прогнозировалось ранее, однако пока не является критической.

Накануне стало известно, что около 20 вражеских ударных беспилотников атаковали Волынь в ночь на 16 октября. Из-за этого без электроснабжения вчера оставались 370 тысяч абонентов.

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О персоне: Игорь Чаленко Игорь Олегович Чаленко - украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевской области", действующего с 2011 года. Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно комментирует в СМИ ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

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