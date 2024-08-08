Даже следа не останется: как избавиться от пауков в доме

Владельцы домов часто задают вопрос, как выгнать пауков из дома, ведь эти насекомые доставляют немало дискомфорта, однако выход есть.

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Как изгнать всех пауков из дома подручными средствами / Коллаж: Главред, фото: flickr

Пауки в доме - явление довольно распространенное, особенно в холодное время года. Многие не знают, что делать, если в доме очень много пауков. Однако существует несколько методов избавиться от них раз и навсегда.

Как пишет Forbes, для начала стоит разобраться, почему появляются пауки в доме. Одним из главных факторов их появления являются насекомые, ведь это основной источник пищи для пауков. Поэтому они и проникают в дом для подкормки. Однако есть несколько других факторов, которые могут "заманивать" пауков в ваш дом, такие как: фрукты, тепло, вода, темнота и тому подобное.

Когда с появлением этих насекомых в доме становится все понятно, важно знать, чем опасны пауки в доме. На самом деле большинство домашних пауков безвредны для людей, но вы должны быть в курсе, как выглядит Черная Вдова или Коричневый Отшельник, поскольку их укусы очень токсичны. Эти пауки чаще встречаются в более теплом климате, например, на юге. Если вы видите их у себя в доме, вызывайте специалиста.

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Итак, если вы решили избавляться от пауков, в издании советуют несколько действенных способов. Эфирное масло перечной мяты или эвкалипта - именно то, чего боятся пауки в доме. Люди считают эфирные масла успокаивающими, но не пауки. Они ненавидят запахи мяты и эвкалипта и сделают все возможное, чтобы избежать его. Поэтому распылите смесь масел с водой везде, откуда, по вашему мнению, пауки могут попасть в ваш дом.

Лимон и вода это тоже то, что ненавидят пауки. Поэтому выжмите лимон в бутылку с распылителем, встряхните, а затем распылите. Вы также можете использовать эфирное масло лимона или другое масло из семейства цитрусовых - пауки тоже не любят цитрусовые.

Еще одним методом избавиться от пауков является применение пищевой соды. Вы можете посыпать ею везде, где увидите пауков, и они начнут избегать этих мест. Однако будьте осторожны с тем, сколько вы разносите соду по дому. Большое количество пищевой соды может быть токсичным для домашних животных, если они ее проглотят.

Что известно о Forbes Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия. Forbes.com является частью Forbes Digital, подразделения Forbes Media LLC. В холдинг Forbes также входит часть RealClearPolitics. Вместе эти сайты охватывают более 27 миллионов уникальных посетителей ежемесячно. Сайт Forbes.com работает под лозунгом "Домашняя страница для мировых бизнес-лидеров" и в 2006 году был признан самым посещаемым бизнес-сайтом в мире. Forbes.com использует "модель подписчиков", в которой широкая сеть "подписчиков" пишет и публикует статьи непосредственно на сайте. В 2020 году Forbes получил награду Webby People's Voice Award в номинации "Бизнес-блог/сайт".

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