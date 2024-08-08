УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Даже следа не останется: как избавиться от пауков в доме

Анна Косик
8 августа 2024, 12:36
71
Владельцы домов часто задают вопрос, как выгнать пауков из дома, ведь эти насекомые доставляют немало дискомфорта, однако выход есть.
Пауки
Как изгнать всех пауков из дома подручными средствами / Коллаж: Главред, фото: flickr

Пауки в доме - явление довольно распространенное, особенно в холодное время года. Многие не знают, что делать, если в доме очень много пауков. Однако существует несколько методов избавиться от них раз и навсегда.

Как пишет Forbes, для начала стоит разобраться, почему появляются пауки в доме. Одним из главных факторов их появления являются насекомые, ведь это основной источник пищи для пауков. Поэтому они и проникают в дом для подкормки. Однако есть несколько других факторов, которые могут "заманивать" пауков в ваш дом, такие как: фрукты, тепло, вода, темнота и тому подобное.

Когда с появлением этих насекомых в доме становится все понятно, важно знать, чем опасны пауки в доме. На самом деле большинство домашних пауков безвредны для людей, но вы должны быть в курсе, как выглядит Черная Вдова или Коричневый Отшельник, поскольку их укусы очень токсичны. Эти пауки чаще встречаются в более теплом климате, например, на юге. Если вы видите их у себя в доме, вызывайте специалиста.

видео дня

Итак, если вы решили избавляться от пауков, в издании советуют несколько действенных способов. Эфирное масло перечной мяты или эвкалипта - именно то, чего боятся пауки в доме. Люди считают эфирные масла успокаивающими, но не пауки. Они ненавидят запахи мяты и эвкалипта и сделают все возможное, чтобы избежать его. Поэтому распылите смесь масел с водой везде, откуда, по вашему мнению, пауки могут попасть в ваш дом.

Лимон и вода это тоже то, что ненавидят пауки. Поэтому выжмите лимон в бутылку с распылителем, встряхните, а затем распылите. Вы также можете использовать эфирное масло лимона или другое масло из семейства цитрусовых - пауки тоже не любят цитрусовые.

Еще одним методом избавиться от пауков является применение пищевой соды. Вы можете посыпать ею везде, где увидите пауков, и они начнут избегать этих мест. Однако будьте осторожны с тем, сколько вы разносите соду по дому. Большое количество пищевой соды может быть токсичным для домашних животных, если они ее проглотят.

Что известно о Forbes

Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия.

Forbes.com является частью Forbes Digital, подразделения Forbes Media LLC. В холдинг Forbes также входит часть RealClearPolitics. Вместе эти сайты охватывают более 27 миллионов уникальных посетителей ежемесячно. Сайт Forbes.com работает под лозунгом "Домашняя страница для мировых бизнес-лидеров" и в 2006 году был признан самым посещаемым бизнес-сайтом в мире.

Forbes.com использует "модель подписчиков", в которой широкая сеть "подписчиков" пишет и публикует статьи непосредственно на сайте.

В 2020 году Forbes получил награду Webby People's Voice Award в номинации "Бизнес-блог/сайт".

Другие новости о пауках, которые могут вас заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

пауки паук лайфхак
Реклама

Главное за день

Сильные ливни и похолодание накроют часть областей: в Украине резко изменится погода

Сильные ливни и похолодание накроют часть областей: в Украине резко изменится погода

13:26 Синоптик
Финансовый апокалипсис отменяется: экономист Новак – о последствиях обвала мировых фондовых рынков

Финансовый апокалипсис отменяется: экономист Новак – о последствиях обвала мировых фондовых рынков

13:00 Интервью
У Зеленского впервые прокомментировали события на Курщине и упомянули о переговорах

У Зеленского впервые прокомментировали события на Курщине и упомянули о переговорах

12:07 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Может быть трагический конец : названы возможные сроки окончания войны 10569

"Может быть трагический конец": названы возможные сроки окончания войны

В Сумской области объявили масштабную эвакуацию: будут действовать быстро 9330

В Сумской области объявили масштабную эвакуацию: будут действовать быстро

В боях за Курскую область Россия очень боится одной вещи - The Telegraph 4297

В боях за Курскую область Россия очень боится одной вещи - The Telegraph

Бывшая столица Украины: что известно об истории города Суджа 3256

Бывшая столица Украины: что известно об истории города Суджа

Последние новости

14:04

Путин все-таки начал создавать санитарную зону, но есть нюанс Видеоблоги

13:44

Беглец Влад Яма зашкварился фотографией Украины

13:26

Сильные ливни и похолодание накроют часть областей: в Украине резко изменится погода

13:24

Снижает шанс заболеть раком: 8 рекомендаций, почему стоит есть цуккини

13:15

Youtube "лег": россияне массово сообщают об остановке видеохостинга

Кремль на кураже, в августе-сентябре на фронте будет очень тяжело – ЗолотарёвКремль на кураже, в августе-сентябре на фронте будет очень тяжело – Золотарёв
13:15

Джоли сделала Брэда Питта виновным в аварии приемного сына

13:00

Финансовый апокалипсис отменяется: экономист Новак – о последствиях обвала мировых фондовых рынков

12:56

"Зараз" и "тепер" - почему это не одно и то же: какое различие между этими словамиВидео

12:36

Даже следа не останется: как избавиться от пауков в доме

Реклама
12:22

Грядет черная полоса: 4 знака зодиака, которым не повезет до конца года

12:07

У Зеленского впервые прокомментировали события на Курщине и упомянули о переговорахВидео

12:03

Бои в Курской области заставят отвести войска РФ с Востока - эксперт Мусиенко

11:54

"Она еле-еле дышит практически и еле говорит": путинист Сергей Соседов поведал об Алле Пугачевой

11:47

"Эксперты, которые говорят, что худшее позади - врут": министр энергетики сделал заявление

11:27

На Марсе может появиться жизнь: ученые внезапно заговорили о заселении планеты

11:20

Шабунин имеет наибольший процент недоверия среди антикоррупционеров – опрос

11:18

Под грифом "секретно": в ВСУ рассказали об операции ГУР на Тендровской косе

10:55

США не знали об операции в Курской области заранее - Белый дом

10:45

Китайский гороскоп на завтра 9 августа: Тиграм - споры и отчуждение, Козлам - уныние

10:16

Путина могут арестовать в Мексике: Украина направила запрос

Реклама
10:15

"РФ сейчас на кураже": Кремль пытается дожать Украину и имеет четкий план - ЗолотаревВидео

10:07

"Я не отвечаю на звонки из Украины": Вэнс попал в скандал из-за Буданова и Олещука

09:14

Крым может вернуться под контроль Киева: Золотарев назвал условия

09:00

После выборов в США изменятся объёмы помощи Украине, и она не будет безвозмездной – ЗолотарёвВидео

08:40

Оккупанты захватили Сергеевку и продвинулись возле 9 населенных пунктов на Донбассе - Deep State

08:14

Отбили утраченные позиции: у ВСУ есть успех на одном из направлений Донетчины

08:11

Звезда сериала "Школа" неизлечимо больна - диагноз

08:10

Мирная передача власти под вопросом: Байден ответил, что будет, если Трамп проиграет выборы

08:10

Как непонятные события в Курской области запутали россиянмнение

07:10

Потерянное слово найдут только люди с "орлиным зрением": на загадку дается всего 9 секунд

07:05

Бои в Курской области: "украинские войска" продвинулись до 10 км вглубь - ISW

06:10

Немного интересной математики на "курской волне"мнение

05:46

Гороскоп на завтра 9 августа: Львам - подстава на работе, Скорпионам - повезет во всем

05:07

Запрет ударов по РФ идет на пользу врагу: чем оборачивается решение США для ВСУ

04:30

"Ющенко дубль два": Золотарев оценил политические перспективы ЗалужногоВидео

04:30

Перемирие не поможет: закончить войну "раз и навсегда" невозможно - политологВидео

03:30

"Пока что у РФ большой запас прочности": политолог оценил, сколько времени Россия может воеватьВидео

03:00

"Если нет риска провокаций": Иван Дорн готов выступить перед россиянами - росСМИ

02:46

Нардеп рассказал, когда бойцы "Украинского легиона" присоединятся к ВСУ

02:45

Нет связи, воды и света: появились удивительные подробности о боях под Курском

Реклама
02:29

Будут ли переговоры с РФ на фоне боев в Курской области: нардеп дал жесткий ответ

02:12

Есть ли угроза захвата крупных городов: Золотарев раскрыл новые планы РФВидео

02:06

Одесса исчезнет: ученые показали, что будет с Украиной после таяния ледников

01:43

Чем промыть стиральную машину от запаха и грязи: результат мгновенный

01:30

"Говоришь, я некрасивый?": как выглядел визажист Егор Андрюшин до трансформаций

01:14

У Украины - третье "золото": победу завоевал олимпиец Хижняк, подробностиФото

00:50

Королевский скандал: сыну кронпринцессы Норвегии предъявлено обвинение в нападении на женщину

00:32

Самый смертоносный пилот F-16 рассказал, как Украине контролировать небо в войне

00:26

Путинист Пригожин заступился за Пугачеву и Ротару

07 августа, среда
23:55

Зеленский предложил суровое наказание за участие в войне на стороне РФ

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Война с Россией
Россия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения подругеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сына
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять