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Можете навредить себе: приметы о пауках в доме, которые должен знать каждый

Юлия Куришко
22 сентября 2023, 17:10 обновлено 22 сентября, 17:18
Почему нельзя убивать пауков, живущих в квартирах и домах - Главред больше узнал о приметах связанных с пауками.
Можете навредить себе: приметы о пауках в доме, которые должен знать каждый
Приметы про пауков в доме / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Приметы с пауком в доме часто связывают с тем, что завестись они могут лишь в грязных и темных местах. Однако это не единственная причина появления этих "соседей". Главред разобрался, почему в доме может появиться много пауков и есть ли от них угроза людям.

Народные приметы о пауках в доме

  • Если вы заметили паука в своем доме, то это к везению. В народе считают, если несколько пауков поселились в доме, то это принесет прибыль.
  • Нельзя убивать пауков, ведь так вы можете навлечь на себя беду и получить увеличение собственных грехов. Лучше снять паука веником и выбросить на улицу.
  • Если вы заметили паука на верхней одежде, то это означает смену гардероба, а если наткнулись на него в кармане, то ждите денежной прибыли.
  • В народе считают, если над обеденным столом спустился паук и неподвижно завис на месте, то это знак, что у хозяев появился враг.
  • Если днем паук ползет по стене - это признак, что приближается большое счастье. Знак незамужним, что скоро появится любовь.
  • По народным приметам, если увидели мертвого паука, то это к проблемам с финансами и ссорам в семье. Кстати, если паука убили вы, или кто-то из близких, то приметы означают еще и болезни в семье.

Паутина в доме приметы

Издавна считали, если паук поселился в доме и плетет в углу паутину - это хорошая примета. Известно, что в домах всегда есть положительные и отрицательные энергетические потоки. Часто места, где накапливается такая энергия - это уголки. Так что, если паутина есть в углу - она собирает всю плохую энергетику в доме.

  • Ваш дом защищен от сглаза, если на окне есть паутина.
  • Если вы увидели порванную паутинку на окне, то это к неприятностям. Их можно избежать, если аккуратно убрать паутину, или сжечь ее свечой из храма.
  • Паутина на кухне означает, что в вашей жизни скоро появится помощник по делам.

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