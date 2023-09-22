Можете навредить себе: приметы о пауках в доме, которые должен знать каждый

Почему нельзя убивать пауков, живущих в квартирах и домах - Главред больше узнал о приметах связанных с пауками.
Приметы с пауком в доме часто связывают с тем, что завестись они могут лишь в грязных и темных местах. Однако это не единственная причина появления этих "соседей". Главред разобрался, почему в доме может появиться много пауков и есть ли от них угроза людям.
Народные приметы о пауках в доме
- Если вы заметили паука в своем доме, то это к везению. В народе считают, если несколько пауков поселились в доме, то это принесет прибыль.
- Нельзя убивать пауков, ведь так вы можете навлечь на себя беду и получить увеличение собственных грехов. Лучше снять паука веником и выбросить на улицу.
- Если вы заметили паука на верхней одежде, то это означает смену гардероба, а если наткнулись на него в кармане, то ждите денежной прибыли.
- В народе считают, если над обеденным столом спустился паук и неподвижно завис на месте, то это знак, что у хозяев появился враг.
- Если днем паук ползет по стене - это признак, что приближается большое счастье. Знак незамужним, что скоро появится любовь.
- По народным приметам, если увидели мертвого паука, то это к проблемам с финансами и ссорам в семье. Кстати, если паука убили вы, или кто-то из близких, то приметы означают еще и болезни в семье.
Паутина в доме приметы
Издавна считали, если паук поселился в доме и плетет в углу паутину - это хорошая примета. Известно, что в домах всегда есть положительные и отрицательные энергетические потоки. Часто места, где накапливается такая энергия - это уголки. Так что, если паутина есть в углу - она собирает всю плохую энергетику в доме.
- Ваш дом защищен от сглаза, если на окне есть паутина.
- Если вы увидели порванную паутинку на окне, то это к неприятностям. Их можно избежать, если аккуратно убрать паутину, или сжечь ее свечой из храма.
- Паутина на кухне означает, что в вашей жизни скоро появится помощник по делам.
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