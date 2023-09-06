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"Терпеть не могут этого": как отвадить пауков, комаров и моль от дома

Сергей Кущ
6 сентября 2023, 11:01 обновлено 6 сентября, 11:01
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Эксперт назвал 2 средства, после применения которых, насекомые забудут дорого в ваш дом.
Как отвадить пауков, комаров и моль от дома
Как отвадить пауков, комаров и моль от дома / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Противные насекомые такие как, пауки, комары и моль доставляют немало неудобств, но от них можно избавиться при помощи некоторых средств.

Эксперт Ник Шэклок из Online-Bedrooms сказал, что есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы предотвратить проникновение неприятных насекомых в дом, пишет express.

"Если вы не хотите дополнительной головной боли, простые приемы, такие как выключение света и наполнение комнаты натуральными эфирными маслами, отлично отпугивают насекомых", - говорит эксперт.

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Какой запах отпугивает насекомых?

По словам Ника, лаванда — это аромат, который поможет отпугнуть насекомых. Вы можете добавлять капли лавандового масла в воду и распылять ее по дому.

Также эксперт советует купить несколько небольших растений лаванды и разместить их по дому.

Что боятся насекомые?

Масло перечной мяты — отличный и естественный способ отпугнуть вредителей, таких как пауки, комары и моль, и оно заставит ваш дом приятно пахнуть.

"Добавьте немного мятного масла в воду и перемешайте, затем с помощью пульверизатора распылите жидкость по дому, уделяя особое внимание окнам и дверям, поскольку эти вредители не переносят этого вещества", - советует эксперт.

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