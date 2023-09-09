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Моментально разбегутся: 3 действенных способа борьбы с пауками в доме

Лидия Неплях
9 сентября 2023, 17:30 обновлено 9 сентября, 17:30
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Кроме того, что методы действенные, они совсем недорогие и доступные.
Метод избавления от пауков
Метод избавления от пауков / Коллаж Главред, фото flickr (Faber_32, Anja Jonsson)

Начался сезон спаривания пауков, и тем, кто не любит восьминогих существ, стоит знать, что существует недорогое средство для их изгнания.

Часто пауки проникают в дома и селятся на кухнях и в ванных комнатах в поисках тепла и влаги. Конечно, в супермаркетах можно приобрести средства от пауков, но есть более простой и быстрый способ, как выгнать пауков, пишет Mirror.

Почему пауки лезут в дом

Как и всем остальным видам, паукам для выживания необходимы вода и влага. От раковин и посудомоечных машин до тепла, выделяемого бытовыми приборами, именно на кухне и в ванной комнате создается идеальная влажная среда, которая привлекает их. Хотя они в основном безвредны, никто не хочет, чтобы они подкрадывались к нам в душе.

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Как избавиться от пауком народными способами

Чтобы членистоногие не беспокоили, нужно натирать лимонной цедрой подоконники, плинтусы и места, где пауки могут спрятаться, поскольку цитрусовый аромат отпугивает их, а также придает дому приятный и свежий запах. К тому же это дешевая альтернатива: стоимость одного лимона стоит не много. Похожий способ используют и для борьбы с муравьями в доме.

Кроме того, лучший способ избавиться от пауков - профилактика их появления. Начните с заделывания всех щелей и отверстий вокруг окон и дверей с помощью герметика, чтобы уменьшить вероятность вторжения. Тем более, скоро зима, таким образом можна получить дополнительное преимущество - сохранить тепло в доме и сэкономить энергию за счет снижения потребления отопления.

Другие способы предотвращения проникновения пауков в дом включают в себя уборку: пауки любят прятаться в щелях и углах, поэтому уборка помещения предотвратит появление паутины. Также следите за мусором, чтобы пауки не могли там поселиться.

Растения, отпугивающие пауков, также могут быть очень полезны для предотвращения появления ползучих гадов. Натуральные средства для отпугивания пауков можно приготовить из эфирных масел и воды, а затем распылить их по дому. Лучше всего использовать масла чайного дерева, лаванды, мяты перечной, цитрусовых и корицы.

Другие способы борьбы с насекомыми:

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