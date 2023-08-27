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Как не допустить заползания пауков в ваш дом: эксперты назвали волшебный ингредиент

Алина Дембицкая
27 августа 2023, 23:55 обновлено 28 августа, 00:01
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Оказывается, только один натуральный ингредиент будет держать всех пауков на расстоянии.
паук
Как не допустить заползания пауков в дом? / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, unsplash.com

С приближением сезона пауков многие арахнофобы с ужасом будут искать способы, как не допустить проникновения этих осьминогих существ в дом. К счастью, нет необходимости жить в состоянии постоянного страха перед волосатыми членистоногими. Оказывается,только один натуральный ингредиент будет держать всех пауков на расстоянии.

Как пишет Mirror со ссылкой на экспертов, арахнофобам обязательно нужно иметь дома немного лаванды. Пауки терпеть не могут лаванду и убегают подальше от этого запаха. Поэтому эфирное масло с ароматом лаванды может помочь, потому что аромат распространится по дому.

Все дело в том, что лаванда содержит такие соединения, как линалоол и линалилацетат, которые, как говорят, обладают репеллентными (отталкивающими) свойствами. Если вы сами не в восторге от запаха лаванды, то есть ряд других ингредиентов, которые не позволят паукам чувствовать себя слишком комфортно в вашем доме. В частности, мята или масло перечной мяты отлично подходят для замены лаванды.

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"От одной лишь мысли о том, что пауки проникают в миллионы домов, у нас проходят мурашки. Брачный сезон пауков в самом разгаре, а это значит, что многие из нас могут столкнуться с ними. Никто не хочет, чтобы пауки ползали по его дому, поэтому есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы держаться от них подальше. Например, пауки ненавидят запахи лаванды и мяты, поэтому стоит разбрызгивать эти ароматы в вашем доме. Также важно закрыть любые дыры в доме, куда они потенциально могут пролезть. Подобные профилактические меры лучше всего предотвратят появление этих осьминогих!", - говорит эксперт Ник Шелок.

Напомним, ранее Главред рассказывал, что мужчина поделился хитрым трюком, как охладить дом в летнюю жару. Все, что вам нужно сделать, это замочить несколько полотенец в холодной воде, а затем повесить их у окон и дверей. Именно этот простой трюк поможет охладить воздух и сделать пребывание в помещении более комфортным.

Также гуру уборки показала, как сделать блестящими сиденья в авто. Для этого понадобится один предмет, который точно найдется в вашем кухонном шкафу. Безумный фокус приводит в восторг!

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