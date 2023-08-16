Мужчина объяснил, что его собака Джоуль часто расстраивается, когда ее оставляют в одиночестве. Поэтому он хотел увидеть, через сколько времени пес успокоится.

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Мужчина установил камеру в квартире и сделал невероятное открытие / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Собаки и кошки не совсем известны тем, что ладят, но очаровательные кадры показывают, как один милый дуэт на самом деле лучшие друзья. Беспокоясь о своей тревожной собаке мужчина решил установить домашнюю камеру, чтобы следить за ней. Тогда он еще не знал, что его кошка уже хорошо заботится о собаке в его отсутствие.

Как пишет Mirror, милая и неожиданная запись камеры видеонаблюдения, снятая в гостиной владельца домашнего животного, показывает, как полосатый кот Кельвин прыгает на диван, чтобы присоединиться к собаке Джоулю, прижимается к ней и даже нежно потирает ей спину.

Так, анонимный владелец домашнего животного, который называется @ginger_cat_and_vizlas в Instagram, объяснил, что его собака Джоуль часто расстраивается, когда ее оставляют в одиночестве. Поэтому он хотел увидеть, через сколько времени пес успокоится.

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"Сначала я поставил все камеры высоко, чтобы я мог видеть всю комнату, и я заметил, что Джоуль и Кельвин были вместе на диване. Поэтому я перевел камеру прямо на диван и понял, что они не просто сидели вместе на диване, но и прижимались друг к другу. Я думаю, что Кельвин действительно помогает справиться с тревогой Джоуля. Кельвин всегда был дружелюбен с собаками, но я никогда не осознавал, насколько это так, пока не получил запись с камеры", - рассказывает мужчина.

Смотрите видео, как кот беспокоится о собаке:

Кошка беспокоится о собаке / скриншот

Пользователи соцсети выражают абсолютное обожание этому дуэту. Один человек напишет: "То, как Кельвин пытается успокоить Джоуля, потираясь лицом к его лицу. Это так мило". Другой прокомментировал: "Это чистая любовь и преданность. Вот почему я люблю животных больше, чем людей. Их любовь чиста". Третий человек написал: "Я просто обожаю этих двоих, безусловно, они скрасят каждый мой день. Большое спасибо за то, что поделились".

Напомним, ранее Главред рассказывал, что женщине по имени Ада Дэниел недавно исполнилось аж 108 лет. Когда у нее спросили, в чем же ее секрет долголетия, она с улыбкой на устах заявила, что ее секрет долголетия в том, что у нее были собаки вместо детей.

Также Главред рассказывал, что 27-летняя Эрика и 30-летний Фрэнк Дериз из штата Нью-Джерси, США, гордятся тем, что включили свою любимую собаку в главные жизненные события. В частности, золотистый ретривер Бо шел с молодоженами к алтарю на их свадьбе, угадывал пол будущего ребенка и даже выбирал имя для малыша.

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