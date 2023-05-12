В важных решениях супруги решили полагаться на свою собаку: пес даже выбрал имя ребенку

Золотистый ретривер Бо шел с молодоженами к алтарю на их свадьбе, угадывал пол будущего ребенка и даже выбирал имя для малыша.

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В важных решениях пара решила полагаться на свою собаку / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

27-летняя Эрика и 30-летний Фрэнк Дериз из Нью-Джерси, США, гордятся тем, что включили свою любимую собаку к главным жизненным событиям. В частности, золотистый ретривер Бо шел с молодоженами к алтарю на их свадьбе, угадывал пол будущего ребенка и даже выбирал имя для малыша.

Как пишет Mirror, при выборе имени для своего ребенка молодая пара полностью положилась на свою собаку. Так, Эрика Фрэнк бросили три теннисных мяча, на которых были написаны имена. Собака принесла им мяч с надписью "Фрэнки", поэтому пара поняла, что именно так будет звать их сына.

На этом участие Бо в рождении ребенка не закончилось. Собака сыграла важную роль в объявлении пола ребенка, включая поедание торта с собачьим кормом. Так, собаке предложили два торта: синий и розовый. И, на удивление, пес сделал правильный выбор. Он отказался от розового торта и предпочел синий. То есть это означало, что у пары родится мальчик.

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"Я сдала анализ крови на 10 неделе, и медсестра принесла результаты. Она дала мне конверт, в котором было написано, что это девочка. Но мы пошли на еще одно УЗИ, чтобы подтвердить — и нам сказали, что это мальчик! Я расплакалась. Мы были счастливы", - рассказала женщина.

По словам Эрики, пара включает свою собаку в каждое важное жизненное событие. Он как их ребенок, и влюбленные хотят, чтобы он был частью всего.

"Мы так хотим, чтобы Бо познакомился с ребенком. Он так хорошо ладит с племянницами. Собака знает, что нужно быть нежным и аккуратным", - рассказала она.

Напомним, ранее Главред рассказывал, что Токо, который родом из Японии, решил стать собакой, потратив на это примерно 15 000 долларов. Мужчине очень нравится порода собак колли, а потому он не удержался и решил стать ею. На своем YouTube-канале Токо регулярно делится видео, на которых он учится есть, играть и тренироваться как собака.

Также Главред рассказывал, что в ноябре прошлого года 57-летний инструктор по тхэквондо Филл Здибель во время баскетбольного матча упал на пол и перенес остановку сердца. Мужчина был мертвым в течение 28 минут. Филл говорит, что, лежа на земле, он чувствовал, что наблюдает за происходящим вне своего тела. Он сказал, что его сильная воля к жизни сработала, и он был уверен, что сможет выжить.

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