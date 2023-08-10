Девушка не мыла голову шампунем 2 года: что случилось с ее волосами

Девушка полностью отказалась от шампуней и кондиционеров, и совсем не жалеет об этом.

https://glavred.info/life/devushka-ne-myla-golovu-shampunem-2-goda-chto-sluchilos-s-ee-volosami-10492171.html Ссылка скопирована

Девушка не мыла голову шампунем 2 года / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Студентка Ирис Хейккинен устала каждый день мыть шампунем свои русые волосы, так как обнаружила, что из-за этого кожа головы становится сухой и зудящей. Вместо этого она решила вообще отказаться от использования шампуня и последние пару лет регулярно мыла волосы только водой. Об этом пишет Mirror.

Как отметила Хейккинен, она полностью отказалась от шампуней и кондиционеров, и совсем не жалеет об этом. Все, что ей нужно для мытья головы – это обычная вода. Также раз в три месяца девушка использует немного кокосового масла во время мытья головы. По словам Ирис, ее волосы никогда не выглядели лучше, чем сейчас.

"Всего через пару недель зуд прекратился. Сначала мои волосы выглядели жирными, но вскоре все вернулось к норме. Теперь, когда люди встречаются со мной, они даже не подозревают, что я не использую шампунь. Когда я им это говорю, то они всегда удивляются и говорят, каким здоровыми и чистыми выглядят мои волосы", - рассказывает девушка. видео дня

Напомним, ранее Главред рассказывал, что женщина помыла волосы колой и показала, к чему это привело. Бьюти-блогер Элло осталась очень довольна результатом. По ее словам, кока-кола делает волосы блестящими, волнистыми и пышными.

Также Главред сообщал, что в Сети достаточно популярное видео, на котором женщина взяла пол-литровую бутылку кока-колы и просто вылила все в унитаз. Через некоторое время она показала впечатляющий результат.

Вас может заинтересовать: