"Брат моей дочери на самом деле ее отец": женщина скрывает от дочери страшную правду

Женщина не знает, как сказать дочери, что ее "папа" на самом деле является ей дедушкой, "брат" – отцом, "сестра" – тетей, а "племянник" – сводным братом.

https://glavred.info/life/brat-moey-docheri-na-samom-dele-ee-otec-zhenshchina-skryvaet-ot-docheri-strashnuyu-pravdu-10482220.html Ссылка скопирована

Женщина скрывает от дочери страшную правду / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В каждой семье есть свои особенности, но обычно они не вызывают беспокойства. Однако одна женщина вызвала переполох после того, как рассказала, что старший сводный брат ее дочери на самом деле является ее биологическим отцом. Об этом пишет Mirror.

По словам женщины, у ее мужа было двое детей от предыдущего брака. После женитьбы пара попыталась родить собственного ребенка, но у них ничего не получалось, так как вазэктомия ее мужа больше не могла быть отменена.

Чтобы убедиться, что их ребенок будет похож на них, они придумали необычное решение и три десятилетия держали истинное зачатие своей дочери в секрете.

видео дня

"Мы не хотели использовать банк спермы, поэтому попросили сына моего мужа стать донором. Мы думали, что это лучшее решение: у нашего ребенка будут гены моего мужа, и мы знали здоровье, личность и интеллект моего пасынка. Он согласился помочь. Нашей дочери сейчас 30. Как ей сказать, что ее "папа" – это дедушка,"брат" – это отец, "сестра" – тетя, а "племянник " – сводный брат?", - рассказала женщина.

Она объяснила, что она и ее муж "обеспокоены и смущены", потому что они не знают, как их дочь отреагирует на правду.

"Это также тяжело для моего мужа, потому что он хочет, чтобы наша дочь знала, что он на самом деле не ее отец", - добавила она.

Напомним, ранее Главред рассказывал, что жизнь мужчины разрушилась после того, как он узнал, что женился на своей единокровной сестре. Правда о семье открылась только после того, как его мама умерла.

Также Главред рассказывал, что разбита горем женщина оказалась в сложной ситуации после того, как узнала, что ее муж изменил ей с ее сестрой. Теперь сестры ждут детей от одного и того же мужчины. Как утверждает беременная жена, об измене своего мужа она узнала два месяца назад. С тех пор мужчина пытался заслужить ее прощение. Женщина чувствует, что у нее нет другого выбора, кроме как остаться со своим партнером ради финансовой безопасности.

Вас может заинтересовать: