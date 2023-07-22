Хитрый трюк впечатляет: мужчина показал, как сохранить бананы свежими до 15 дней

Часто бывает так, что купили свежие фрукты, однако прошло несколько дней и они уже испортились. В частности, среди разнообразия фруктов, очень быстро портятся бананы. Но вместо того, чтобы ждать, пока они станут коричневыми и мягкими, есть способ хранения, с помощью которого бананы будут свежими до 15 дней.
Так, пользователь социальной сети TikTok показал простой фокус, с помощью которого бананы намного дольше будут свежими. Пользователь с ником @that40yearoldguy рассказал, что у него было шесть бананов, и он положил три банана в воду, поставив их так, чтобы стебли были полностью погружены в жидкость. А три других банана просто оставил лежать без любого вмешательства.
Через 12 дней он вернулся к бананам, чтобы проверить их, и заметил, что бананы, оставшиеся без воды, разваливаются и размокают — даже падают на пол, когда он их берет. Тогда как другой пучок был абсолютно целым.
"Похоже, этот трюк может немного помочь", - пожал плечами мужчина.
Смотрите видео, где мужчина делится хитрым фокусом по хранению бананов:
@that40yearguy How shriveled can they get? ? #tips#todayilearned#that40yearguy#noway#aintnoway#todayilearned#todaywelearned#wow#yes#tricks#hacks#hack#tipsandtricks♬ Family Guy - TV Theme Song Library
Напомним, ранее Главред рассказывал, что мужчина поделился хитрым трюком, как охладить дом в летнюю жару. Все, что вам нужно сделать, это замочить несколько полотенец в холодной воде, а затем повесить их у окон и дверей. Именно этот простой трюк поможет охладить воздух и сделать пребывание в помещении более комфортным.
Также гуру уборки показала, как сделать блестящими сиденья в авто. Для этого понадобится один предмет, который точно найдется в вашем кухонном шкафу. Хитрый трюк впечатляет!
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