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Хитрый трюк впечатляет: мужчина показал, как сохранить бананы свежими до 15 дней

Алина Дембицкая
22 июля 2023, 19:06 обновлено 22 июля, 19:07
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Вместо того, чтобы ждать, пока бананы станут коричневыми и мягкими, есть способ хранения, с помощью которого они будут свежими до 15 дней.
банани
Мужчина показал, как сохранить бананы свежими до 15 дней? / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот из видео

Часто бывает так, что купили свежие фрукты, однако прошло несколько дней и они уже испортились. В частности, среди разнообразия фруктов, очень быстро портятся бананы. Но вместо того, чтобы ждать, пока они станут коричневыми и мягкими, есть способ хранения, с помощью которого бананы будут свежими до 15 дней.

Так, пользователь социальной сети TikTok показал простой фокус, с помощью которого бананы намного дольше будут свежими. Пользователь с ником @that40yearoldguy рассказал, что у него было шесть бананов, и он положил три банана в воду, поставив их так, чтобы стебли были полностью погружены в жидкость. А три других банана просто оставил лежать без любого вмешательства.

Через 12 дней он вернулся к бананам, чтобы проверить их, и заметил, что бананы, оставшиеся без воды, разваливаются и размокают — даже падают на пол, когда он их берет. Тогда как другой пучок был абсолютно целым.

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"Похоже, этот трюк может немного помочь", - пожал плечами мужчина.

Смотрите видео, где мужчина делится хитрым фокусом по хранению бананов:

Хитрый трюк впечатляет: мужчина показал, как сохранить бананы свежими до 15 дней
Мужчина поделился хитрым фокусом по хранению бананов / скриншот

Напомним, ранее Главред рассказывал, что мужчина поделился хитрым трюком, как охладить дом в летнюю жару. Все, что вам нужно сделать, это замочить несколько полотенец в холодной воде, а затем повесить их у окон и дверей. Именно этот простой трюк поможет охладить воздух и сделать пребывание в помещении более комфортным.

Также гуру уборки показала, как сделать блестящими сиденья в авто. Для этого понадобится один предмет, который точно найдется в вашем кухонном шкафу. Хитрый трюк впечатляет!

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