Девушка показала, как нужно хранить бананы: не почернеют даже через неделю

Спелые фрукты быстро портятся, поэтому если вы оставите бананы на столе, то они почернеют и начнут гнить очень быстро.
К счастью, есть совет, который поможет вам сохранить бананы и деньги. Девушка в TikTok показала меры, которые помогут замедлить процесс созревания плода.
В видеоролике "Советы по хранению продуктов, о которых вам никогда не расскажет ваш продавец", рассказчик объясняет: "Ополосните бананы водой, чтобы удалить с поверхности вещества, вызывающие созревание, затем высушите их бумажным полотенцем".
Далее она советует обернуть плодоножку бананов влажным бумажным полотенцем - это уменьшит количество выделяемого ими этилена.
По ее словам, таким образом хранить бананы можно на протяжении целой недели и они не начнут чернеть!
"Таким образом, они могут долго оставаться свежими", - поделилась девушка.
Смотрите видео о том, как долго хранить бананы:
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