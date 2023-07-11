Девушка показала, как нужно хранить бананы: не почернеют даже через неделю

Многие из нас хранят бананы неправильно! Пора исправляться!

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Девушка показала, как нужно хранить бананы / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Спелые фрукты быстро портятся, поэтому если вы оставите бананы на столе, то они почернеют и начнут гнить очень быстро.

К счастью, есть совет, который поможет вам сохранить бананы и деньги. Девушка в TikTok показала меры, которые помогут замедлить процесс созревания плода.

В видеоролике "Советы по хранению продуктов, о которых вам никогда не расскажет ваш продавец", рассказчик объясняет: "Ополосните бананы водой, чтобы удалить с поверхности вещества, вызывающие созревание, затем высушите их бумажным полотенцем".

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Далее она советует обернуть плодоножку бананов влажным бумажным полотенцем - это уменьшит количество выделяемого ими этилена.

По ее словам, таким образом хранить бананы можно на протяжении целой недели и они не начнут чернеть!

Как хранить бананы / скриншот с видео

"Таким образом, они могут долго оставаться свежими", - поделилась девушка.

Смотрите видео о том, как долго хранить бананы:

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