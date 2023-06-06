Женщина помыла волосы колой и показала, к чему это привело

Главред расскажет можно ли мыть волосы колой и какой эффект может оказать на них напиток.

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Можно ли мыть волосы колой / коллаж: Главред, фото: pexels/instsgram sophie_beginnerrapunzel

Многие люди слышали о том, что состав напитка Кока-Колы может помогать отмывать сантехники и прочие предметы быта. Однако мало кто задумывался, как кола может повлиять на внешнее состояние человека. Главред расскажет зачем мыть голову кока колой.

На сайте Tips and Tricks появилось видео, в котором женщина показала сой опыт того как кола влияет на волосы.

Можно ли мыть волосы колой - проверенный способ

Мы не можем сказать вам, действительно ли это работает так хорошо, однако этот трюк определенно стоит попробовать, если вы хотите более объемные волосы.

Говорят, что кола делает волосы менее мягкими и создает "сухую" структуру — но в хорошем смысле. Высокий уровень кислотности колы заставляет волосяные чешуйки закрываться и сокращаться. Это делает ваши волосы блестящими. Также волосы станут более волнистыми и пышными.

Бьюти-блогер Эллко попробовала этот трюк и осталась очень довольна результатом. Все, что вам нужно, это две маленькие бутылки кока-колы и вода, чтобы снова смыть её.

Смотрите видео о том, что будет, если помыть голову кока-колой:

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