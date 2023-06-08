Женщина вылила пол-литра кока-колы в унитаз: результат впечатляет

Женщина правильно заметила, что на самом деле это довольно странно.

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Женщина вылила бутылку колы в унитаз и показала результат / Коллаж Главред, фото: скриншот c видео

Кока-Кола — это невероятно популярный напиток по всему миру. Известно, что кола творит чудеса, например, против ржавчины, но на этом ее возможности не ограничиваются.

Так, в Сети довольно популярно видео, на котором женщина решила использовать напиток для борьбы с налетом на унитазе.

На видео вы можете увидеть, как она эффективно чистит свой унитаз с помощью кока-колы.

Женщина взяла пол литровую бутылку с напитком и просто вылила все в унитаз. Спустя некоторое время она показала впечатляющий результат.

Результат экспертимента / скриншот с видео

В то же время женщина правильно заметила, что на самом деле это довольно странно: если Coca-Cola может сделать это с вашим туалетом, что она делает с нашим телом, когда мы ее пьем?

Напомним, Главред сообщал о том, что начальница уволила тренера по гимнастике из-за того, что у женщины было плохое самочувствие. Её лишили работы прямо в тот момент, когда она была в отделении неотложной помощи. Потом женщина решила отомстить начальнице и в итоге её бизнес развалился.

Также мы рассказывали о том, что женщина дала своему новорожденному ребенку странное имя - Зациан. Всё произошло в тот момент, когда её брат играл в игру о покемонах и предложил дать ребенку имя одного из персонажей.

Смотрите видео о том, что будет, если вылить бутылку колы в унитаз:

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