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Родители назвали дочь в честь известного города, но неправильно произносят ее имя

Алина Дембицкая
15 августа 2023, 02:10
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Одна женщина была полностью смущена после того, как друг рассказал ей о девушке своего двоюродного брата, которую назвали в честь английского города.
девушка
Родители назвали дочь в честь известного города / Коллаж: Главред, фото : ua.depositphotos.com

Детские имена, которые черпают вдохновение из городов и стран мира, не редкость, среди популярных вариантов, включая Индию, Париж, Лондон и Бруклин. Но есть места, в честь которых вы бы не хотели называть своего ребенка просто потому, что это имя не звучит на человеке.

Как пишет Mirror, одна женщина была полностью смущена после того, как друг рассказал ей о девушке своего двоюродного брата, которую назвали в честь английского города. Так, девушку зовут в честь города Лестер, однако ее родители почему-то неправильно произносят это название, поэтому она имеет имя Лечеста.

"Перестаньте называть детей в честь британских городов и округов! Я из Англии. Девушку двоюродного брата моего американского друга зовут Лечеста. Я думала, что это может быть культурная вещь, но это не так. Очевидно, ее мать познакомилась с ее отцом на вечеринке в Лестере в Англии, и поэтому назвали своего ребенка Лечеста", - рассказала обескураженная женщина.

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И что еще хуже, по словам женщины, мать произносит слово "Лестер" как Ли-Сесс-Тур. И поскольку мать Лечесты произносит Лестер именно так, имя ее дочери произносится как Ли-Сесс-Тур.

Комментаторы к публикации не смогли устоять перед желанием высмеять родителей женщины за то, что они выбрали Лестер как город, в честь которого назвали свою дочь. Многие предлагали свой собственный выбор причудливых английских имен для своих детей. Один человек сказал: "Я назову своего ребенка Милтон-Кинз, и вы не сможете меня остановить", а другая женщина пошутила: "Мой муж, Пикадилли-серкус (англ. Piccadilly Circus - ред), - хороший человек", а третий написал: "Я назову своего следующего ребенка На Запад Хо! (англ. Westward Ho! - ред.)".

Напомним, ранее Главред рассказывал, что новоиспеченная мамочка хочет сменить имя своей 4-месячной дочери после того, как ее муж заблокировал все ее любимые предложения. В связи с этим паре пришлось выбрать имя в последнюю минуту. Однако сейчас женщина сожалеет о своем решении. Пара назвала свою дочь Софией. Женщина сказала, что это очень элегантное имя, однако оно очень распространено, а ей хочется, чтобы доченьку звали редким именем.

Также сообщалось, что женщина решила назвать свою маленькую дочь в честь известного растения. Новоиспеченная мамочка очень возмутила свою родственницу, когда рассказала ей, как хочет назвать свою доченьку. После этого родственница заявила женщине, что это имя "очень ужасное и позорное". Вместо этого женщина заявила, что имя не было "каким-то сумасшедшим", это просто "древнее название растения".

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