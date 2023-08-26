Женщина нашла гениальный способ, как удалить следы воды из крана: безумный результат

Ничто не может сравниться с утешением, которое приносит вид ухоженного и светлого дома после долгой и тщательной уборки. С помощью вашего упорного труда он снова засияет во всей своей красе. Однако небольшие мелочи могут легко бросаться в глаза, и тогда от утешения не остается ничего. В частности, источником нашего раздражения могут стать следы воды на кранах, которые трудно отмыть.
Как пишет Mirror, люди были в восторге от простого способа, который помогает избавиться от следов воды. И этот трюк может быть бесплатным, если в вашем кухонном шкафу есть один простой предмет.
Так, гуру клининга Анна Луиза регулярно публикует на своей странице в TikTok лайфхаки по уборке, а теперь она поделилась видео, на котором показано, как она легко удалила следы воды из кранов, сделав их сияющими. Женщина утверждает, что все, что нам нужно, это пергаментная бумага, которая у большинства уже есть на кухне.
"Один из вас, друзья мои, посоветовал мне попробовать пергаментную бумагу для удаления пятен от воды из крана. Не буду врать, я не верила, но вы были правы!", - говорит женщина.
Смотрите видео, в котором женщина показывает, как удалить следы воды из крана:
@anna_louisa_at_home Tiktok made me try it - parchment paper cleaning hack ? One of you guys told me to try the parchment paper havk for removing water spots from your taps. Not going to lie i didnt have much faith but you were right! It buffs them off so easily! Love trying new hacks so if you have any others, i’d love to hear them ?❤️ #cleantok#cleantok101#cleantoks#cosycleaningclub#tidyhome#cleanhome#mrshinchhome#mrshinchmademedoit#cleanhometips#speedclean#speedcleaning#satisfyingcleaning#satisfyingclean#cleaningproducts#cleaningtipsandhacks#cleaningcreator#cleaningcreatorsconnect#fyp#cleantokuk#cleaninghacks♬ Bops Goin Brazy - Tyga
Напомним, ранее Главред рассказывал, что мужчина поделился хитрым трюком, как охладить дом в летнюю жару. Все, что вам нужно сделать, это замочить несколько полотенец в холодной воде, а затем повесить их у окон и дверей. Именно этот простой трюк поможет охладить воздух и сделать пребывание в помещении более комфортным.
Также гуру уборки показала, как сделать блестящими сиденья в авто. Для этого понадобится один предмет, который точно найдется в вашем кухонном шкафу. Безумный фокус приводит в восторг!
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