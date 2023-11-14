Пауков в вашем доме больше не будет: гениальный лайфхак из 2 инградиентов

Заметить пауков, которые прячуться в углах комнат и внутри шкафов может быть действительно пугающим опытом для арахнофобов. Это может заставить нас искать решения, чтобы выгнать жутких насекомых из наших домов.
К счастью, есть простой способ остановить их проникновение в ваш дом. Если у вас под рукой есть средство для мытья посуды и яблочный уксус; тогда вам повезло. Сильный запах яблочного уксуса отпугивает большинство домашних насекомых и особенно эффективен в сочетании с мылом для посуды, сообщает The Express.
Уксус следует использовать в качестве спрея или поливать прямо на пауков, чтобы убить их. Для длительного эффекта вам следует смешать одну чашку воды с одной чашкой яблочного уксуса и добавить в смесь две капли мыльного средства. Затем добавьте его в пустую бутылку с распылителем и обильно распылите жидкость по всему дому.
Другой эксперт также предлагает натирать лимонной кожурой подоконники, плинтусы и места, где часто садятся пауки, поскольку он объяснил, что аромат цитрусовых "оттолкнет их", а также сделает ваш дом приятным на запах.
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